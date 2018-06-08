В МВД Турции заявили, что российские ЗРК С-400 снизят внешнюю зависимость Анкары
- Reuters
Об этом сообщает агентство Anadolu.
По мнению турецкого министра, С-400 позволят Турции укрепить мощь и обезопасить себя от вероятных внешних угроз.
«Приобретение ЗРК С-400 — требование национальных интересов Турции, не имеющее ничего общего с политикой», — заявил Сойлу.
Он добавил, что страны, отказавшиеся поставлять Турции современные системы ПВО, пытаются ослабить её военный потенциал.
«Российские системы ПВО минимизируют внешнюю зависимость Турции. Это очень важно для нашей страны», — сказал министр.
Ранее в Турции подтвердили намерение приобрести российские комплексы С-400, несмотря на возможные американские санкции.
При этом президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми попытки давления на Турцию из-за покупки С-400.