В МВД Турции заявили, что российские ЗРК С-400 снизят внешнюю зависимость Анкары

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 необходимы стране для снижения внешней зависимости и устранения вероятных угроз извне.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По мнению турецкого министра, С-400 позволят Турции укрепить мощь и обезопасить себя от вероятных внешних угроз.

«Приобретение ЗРК С-400 — требование национальных интересов Турции, не имеющее ничего общего с политикой», — заявил Сойлу.

Он добавил, что страны, отказавшиеся поставлять Турции современные системы ПВО, пытаются ослабить её военный потенциал.

«Российские системы ПВО минимизируют внешнюю зависимость Турции. Это очень важно для нашей страны», — сказал министр.

Ранее в Турции подтвердили намерение приобрести российские комплексы С-400, несмотря на возможные американские санкции.

При этом президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми попытки давления на Турцию из-за покупки С-400.