СМИ: Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35

Власти Турции рассматривают вариант закупки российских истребителей Су-57 вместо американских F-35, пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

По информации издания, Анкара может принять такое решение в том случае, если Вашингтон заблокирует поставки F-35 из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Анкара не откажется от своего права на самолёты, которые она должна получить в июне», — говорится в материале.

Ранее МИД Турции пригрозил США ответными мерами в случае их отказа от поставок F-35.

В апреле Госдеп США заявил, что Турция после покупки ЗРК С-400 может подпасть под санкции в рамках закона CAATSA. Сложившаяся ситуация может негативно сказаться на участии Анкары в программе F-35.

Президент России Владимир Путин назвал попытки давления на Турцию из-за С-400 неприемлемым подходом.