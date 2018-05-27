СМИ: Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35

Короткая ссылка
Власти Турции рассматривают вариант закупки российских истребителей Су-57 вместо американских F-35, пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники.
СМИ: Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35
  • Су-57
  • © Владимир Сергеев / РИА Новости

По информации издания, Анкара может принять такое решение в том случае, если Вашингтон заблокирует поставки F-35 из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Анкара не откажется от своего права на самолёты, которые она должна получить в июне», — говорится в материале.

Ранее МИД Турции пригрозил США ответными мерами в случае их отказа от поставок F-35.

В апреле Госдеп США заявил, что Турция после покупки ЗРК С-400 может подпасть под санкции в рамках закона CAATSA. Сложившаяся ситуация может негативно сказаться на участии Анкары в программе F-35.

Президент России Владимир Путин назвал попытки давления на Турцию из-за С-400 неприемлемым подходом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить