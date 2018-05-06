МИД Турции пригрозил США ответными мерами в случае их отказа от поставок F-35

Турция примет ответные меры в отношении США, если Вашингтон заблокирует поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Как отметил министр в интервью телеканалу CNN Türk, он поднимет этот вопрос в ходе визита в США на следующей неделе.

«Речь пойдёт о том, что отмена продажи F-35 неприемлема, а если это произойдёт, то США получат от Турции ответ», — заявил Чавушоглу.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Турция после покупки российских ЗРК С-400 может подпасть под санкции в рамках закона CAATSA. По его словам, сложившаяся ситуация может негативно сказаться на участии Турции в программе F-35.