Путин назвал неприемлемым подходом попытки давления на Турцию из-за С-400

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки оказания давления на Турцию в вопросе приобретения российских систем С-400 являются абсолютно неприемлемым подходом. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Как передаёт Anadolu, он отметил, что одним из проявлений давления стали призывы воспрепятствовать поставкам в Турцию американских истребителей F-35.

По словам российского лидера, с течением времени инструменты давления охватывают всё больше стран.

«Турция, являясь членом НАТО, приняла решение о приобретении С-400, тем самым став обладателем наиболее продвинутых, и, скажу без преувеличения, самых лучших в своём классе систем. И что из этого? Разве это является какой-либо провинностью?», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Турция самостоятельно принимает решение в такого рода вопросах и исходит из своих национальных интересов, принимая во внимание вопросы стоимости и качества.

«Какое государство в праве ограничивать инициативу независимой страны на приобретение крайне чувствительной с точки зрения обеспечения собственной безопасности продукции, если она готова к такому приобретению? Полагаю, что это абсолютно неприемлемый подход», — добавил Путин.

Кроме того, он заявил, что попытки давления на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана делают его сильнее.

«Очень трудно добиться какого-либо результата, используя различные инструменты давления на господина Эрдогана. Напротив, это делает его ещё сильнее», — отметил Путин.

Ранее в Анкаре подтвердили намерение купить российские С-400.