В Турции подтвердили намерение купить у России С-400, несмотря на возможные санкции США

Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в оговорённые сроки, заявил глава Секретариата оборонной промышленности страны (SSM) Исмаил Демир.

«Рамки соглашения определены, и турецкая сторона озвучила все требования. Существует ряд требований. О части из них известно общественности. Никаких проблем с выполнением этих требований тоже нет. Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договорённостями», — сказал Демир в интервью Anadolu.

По его словам, Анкаре известно о возможных санкциях в связи с закупкой С-400, однако Турция и Россия приняли решение.

«Это же не детские игры, чтобы сегодня говорить одно, а завтра другое... Крайне важно принимать самостоятельные решения и проводить политику в соответствии с интересами нашей страны. Ожидаем, что союзники Турции не будут смешивать один вопрос с другим и оценят ситуацию, опираясь на здравый смысл», — отметил Демир.

Ранее в Госдепе вновь выразили обеспокоенность в связи с приобретением Турцией российских С-400.

В апреле США пригрозили Турции санкциями в случае покупки ЗРК. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Вашингтона по данному вопросу примером шантажа.