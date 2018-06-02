Эксперт оценил публикации СМИ о «кошмаре НАТО» в виде закупки Турцией российских С-400

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Марианна Чурсина
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью RT прокомментировал материал издания Business Insider, в котором сценарий покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также истребителей пятого поколения Су-57 назван «ночным кошмаром», поскольку это якобы может «открыть России окно в НАТО».
Эксперт оценил публикации СМИ о «кошмаре НАТО» в виде закупки Турцией российских С-400
  • РИА Новости

«Это просто смешно. У Греции — такого же члена НАТО — вся система ПВО состоит из российских зенитно-ракетных комплексов, начиная от «Оса-АКМ», «Бук-М1» и С-300. И никаких проникновений в систему ПВО альянса не существует. Это спекуляции, чтобы нажать на Турцию и вынудить её отказаться от российских закупок или купить американское оружие. Оно не всегда самого лучшего качества, дороже, но зато хорошая взятка, чтобы США милостиво относились к своим вассалам в НАТО», — сказал он.

Литовкин также отметил, что в вопросе приобретения российских систем С-400 Турция может стать «заразительным примером» для других стран — членов альянса.

«Сегодня, когда Трамп задирает пошлины на сталь и алюминий, многим европейским государствам это не нравится. Дело может дойти до того, что они в каких-то случаях начнут покупать не американское вооружение, а российское, которое более эффективное, надёжное и стоит дешевле. Подобный разворот событий заокеанских владельцев ВПК очень беспокоит», — подчеркнул эксперт.

Ранее СМИ назвали «ночным кошмаром НАТО» закупку Турцией российской военной техники.

 

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Турция
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