СМИ назвали «худший кошмар» НАТО

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«Вооружённая до зубов Калининградская область» — худший кошмар НАТО, пишет National Interest.

Издание отмечает, что Балтийский флот сильнее всего польского флота. По мнению автора статьи, российские ракеты и флот в регионе значительно уменьшают зону действия войск США и стран Европы.

Самой большой угрозой издание называет ракетные комплексы «Искандер-М».
Отмечается, что Россия способна задействовать и ВКС с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101.

Также в Калининграде базируется значительный контингент флота, включая малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК на восемь ракет «Калибр». Кроме того, журнал сообщает, что в обороне могут быть задействованы эскадренный миноносец проекта 956, два сторожевых корабля «Неустрашимый», четыре корвета проекта 20380, четыре малых ракетных корабля проекта 1234, а также семь ракетных катеров проекта 1241.

National Interest отмечает, что у стран НАТО, граничащих с Калининградом, нет возможности противостоять российским войскам.

Ранее шведское издание Svenska Dagbladet опубликовало статью о том, чем может грозить потенциальному противнику военное вторжение на территорию России.

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