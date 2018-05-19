СМИ предрекли «военный кошмар» желающим вторгнуться в Россию

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Шведское издание Svenska Dagbladet опубликовало статью, в которой рассказывается, чем может грозить потенциальному противнику военное вторжение на территорию России.

В материале говорится, что вторжение на территорию ряда государств, среди которых Россия, Швейцария и Новая Зеландия, может обернуться для потенциального противника «военным кошмаром».

Авторы статьи сделали упор на природный ландшафт, а также на неблагоприятные климатические условия в указанных государствах.

В частности, Россия известна «обширными горными хребтами, непроходимыми болотами, промёрзлой тундрой, бурными реками и бескрайними тёмными лесами».

«Тот, кто рассматривает идею вторжения в Россию, должен быть готов к преодолению всех видов местности», — пишет шведское издание.

Также подчёркивается, что русские имеют значительный опыт в военном деле, основанный на участии как в крупных международных войнах, так и в партизанских сражениях.

В марте американский журнал The National Interest назвал пять стран, у которых к 2030 году будут самые мощные армии в мире, Россия вошла в топ-5. 

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