Американский журнал Popular Mechanics рассказал об «устрашающей» российской подлодке

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Американский журнал Popular Mechanics рассказал об «устрашающей» российской подводной лодке Б-90 «Саров».

По данным издания, подлодка является испытательной платформой для новой ядерной торпеды «Статус-6».

«Статус-6» предназначена для атаки таких прибрежных целей, как порты и города, гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой», — уверены авторы статьи.

По их мнению, торпеда может обходить противоракетную оборону США, вызывать цунами и делать непригодным для жизни целые прибрежные районы из-за радиоактивных осадков.

Также отмечается, что Россия имеет в своём распоряжении 72 подлодки, в рядах которых числятся атомные ракетоносцы и субмарины с крылатыми ракетами.

В марте американский журнал The National Interest назвал пять стран, у которых к 2030 году будут самые мощные армии в мире, Россия вошла в топ-5. 

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