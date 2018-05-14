The National Interest назвал российские комплексы «Уран» революционными

Американский журнал The National Interest назвал российские роботетехнические комплексы «Уран» революционным оружием.

По мнению автора статьи, Россия испытала технику раньше своих конкурентов, а «её следующие шаги могут иметь серьёзные последствия для других стран» в контексте расстановки сил в возможных конфликтах будущего.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний многофункционального комплекса разведки и огневой поддержки подразделений «Уран-9», а также робототехнического комплекса, предназначенного для разминирования местности «Уран-6».

В Министерстве обороны России рассказали, что большинство образцов новейшей техники прошло боевую апробацию в Сирии.

Подробнее — в материале RT.