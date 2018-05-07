Эксперт рассказал о российском боевом комплексе «Уран-9»

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о многофункциональном комплексе разведки и огневой поддержки подразделений «Уран-9».

По словам эксперта, комплекс получил современные системы вооружения. «Это прежде всего автоматическая пушка калибра 30 мм. Естественно, с ней... имеется пулемёт нормального калибра, а также противотанковый ракетный комплекс «Атака» с беспроводным управлением», — уточнил он. Мураховский также отметил многофункциональность «Урана-9». Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов.