Эксперт рассказал о российском боевом комплексе «Уран-9»
По словам эксперта, комплекс получил современные системы вооружения.
«Это прежде всего автоматическая пушка калибра 30 мм. Естественно, с ней... имеется пулемёт нормального калибра, а также противотанковый ракетный комплекс «Атака» с беспроводным управлением», — уточнил он.
Мураховский также отметил многофункциональность «Урана-9».
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов.