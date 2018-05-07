Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов

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Экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по обезвреживанию подводных диверсантов условного противника в дальней морской зоне, сообщает «Крыминформ».

Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

От военных требовалось предотвратить проведение подводной разведки, обнаружить и захватить «диверсантов».

Также в ходе учений были выполнены стрельбы с борта корабля по плавающему предмету (имитации мины) и проведено профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов.

«Личный состав противоподводно-диверсионного отряда осмотрел подводные части корпусов кораблей на предмет обнаружения повреждений и закладки взрывных устройств с использованием средств подводного наблюдения», — отметил Трухачёв.

Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.

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