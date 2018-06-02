СМИ назвали «ночным кошмаром НАТО» закупку Турцией российской военной техники

Закупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также истребителей пятого поколения Су-57 может обернуться «ночным кошмаром» для НАТО, пишет издание Business Insider.

Как отмечает автор соответствующего материала, стремление сената США заблокировать поставки Турции 100 истребителей F-35 может привести к тому, что Анкара закупит российские Су-57.

Подобный вариант развития событий станет «ночным кошмаром» для сил Североатлантического альянса, поскольку закупка российских комплексов ЗРК С-400 также «может открыть России окно в НАТО», подчёркивает издание.

Ранее СМИ сообщали, что Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35. Отмечается, что Анкара рассматривает такую возможность на случай, если США заблокируют поставки своих самолётов.

Также издание National Interest назвало «вооружённую до зубов Калининградскую область» худшим кошмаром НАТО.