Источник: Обама и Буш могут произнести речь на возможных похоронах Маккейна

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Экс-президенты Соединённых Штатов Барак Обама и Джордж Буш — младший могут произнести речь на возможных похоронах сенатора-республиканца Джона Маккейна. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что церемония, предположительно, будет проведена в Вашингтонском кафедральном соборе.

Ранее СМИ передавали, что родственники американского сенатора Маккейна проинформировали Белый дом о том, что они не намерены приглашать президента США Дональда Трампа на возможные похороны политика, у которого была диагностирована опухоль головного мозга.

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