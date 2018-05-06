СМИ: Трампа не собираются звать на возможные похороны Джона Маккейна

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Родственники американского сенатора Джона Маккейна проинформировали Белый дом о том, что президента США Дональда Трампа не собираются звать на возможные похороны политика.

Об этом сообщает The New York Times.

При этом отмечается, что на них приглашается вице-президент США Майк Пенс.

По данным издания, данное решение связано со сложными отношениями между Маккейном и Трампом.

В настоящий момент Маккейн продолжает бороться с обнаруженной у него опухолью мозга. Ранее сенатор заявил, что не знает, сколько ему ещё осталось жить.

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