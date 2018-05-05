Джон Маккейн сказал, что не знает, сколько ещё проживёт с опухолью мозга

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Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что не знает, сколько ему осталось жить с опухолью мозга.

Об этом говорится во фрагментах из книги политика, которые были опубликованы CNN.

«Возможно, у меня будет ещё пять лет, возможно, прогресс в онкологии позволит открыть новый способ лечения моего вида рака и продлить мне жизнь. Возможно, меня не станет до того, как вы услышите эти слова, мой прогноз скорее является непредсказуемым», — говорится в его работе «The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations».

Ранее Маккейн признал, что в связи с раком головного мозга нынешний срок является последним в его карьере.

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