Маккейн признал, что нынешний срок является последним в его карьере

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Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн признал, что нынешний срок является последним в его карьере в связи с раком головного мозга.

Об этом сообщает Time со ссылкой на отрывок из книги сенатора «Неугомонная волна», который был опубликован в Apple News.

«Я свободнее, чем мои коллеги, которые снова предстанут перед избирателями. Я могу говорить то, что у меня на уме, не опасаясь последствий. И я могу проголосовать по зову совести и не беспокоиться», — написал политик.

Ранее стало известно, что американский телеканал HBO снимет документальный фильм, героем которого станет сенатор-республиканец Джон Маккейн.

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