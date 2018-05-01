Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн признал, что нынешний срок является последним в его карьере в связи с раком головного мозга.

Об этом сообщает Time со ссылкой на отрывок из книги сенатора «Неугомонная волна», который был опубликован в Apple News.

«Я свободнее, чем мои коллеги, которые снова предстанут перед избирателями. Я могу говорить то, что у меня на уме, не опасаясь последствий. И я могу проголосовать по зову совести и не беспокоиться», — написал политик.

Ранее стало известно, что американский телеканал HBO снимет документальный фильм, героем которого станет сенатор-республиканец Джон Маккейн.