В США снимут документальный фильм про Джона Маккейна

Американский телеканал HBO снимет документальный фильм, героем которого станет сенатор-республиканец Джон Маккейн, передаёт Deadline.

По данным издания, 81-летний сенатор дал согласие на съёмки после того, как ему диагностировали рак мозга.

«За долгие годы Джон заработал репутацию американского героя. В последней главе своей жизни он хочет напомнить современному поколению, на что может и должно быть похоже правительство», — заявил продюсер Питер Кунхардт, шесть раз завоёвывавший премию «Эмми».

Маккейн является ветераном войны во Вьетнаме, где он пять лет пробыл в плену. Он уже 31 год представляет штат Аризона в сенате США, а также претендовал на пост американского президента в 2008 году.

17 апреля Маккейн перенёс операцию на кишечнике, он находится в стабильном состоянии.

В июле 2017 года Маккейн направился в Аризону для лечения рака мозга.