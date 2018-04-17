В США снимут документальный фильм про Джона Маккейна

Короткая ссылка
Американский телеканал HBO снимет документальный фильм, героем которого станет сенатор-республиканец Джон Маккейн, передаёт Deadline.
В США снимут документальный фильм про Джона Маккейна
  • globallookpress.com
  • © Bastiaan Slabbers

По данным издания, 81-летний сенатор дал согласие на съёмки после того, как ему диагностировали рак мозга.

«За долгие годы Джон заработал репутацию американского героя. В последней главе своей жизни он хочет напомнить современному поколению, на что может и должно быть похоже правительство», — заявил продюсер Питер Кунхардт, шесть раз завоёвывавший премию «Эмми».

Маккейн является ветераном войны во Вьетнаме, где он пять лет пробыл в плену. Он уже 31 год представляет штат Аризона в сенате США, а также претендовал на пост американского президента в 2008 году.

17 апреля Маккейн перенёс операцию на кишечнике, он находится в стабильном состоянии.

В июле 2017 года Маккейн направился в Аризону для лечения рака мозга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных