Премьер Турции пообещал найти альтернативы в случае отказа США поставить F-35

Анкара найдёт альтернативы в связи с решением сената США исключить Турцию из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, заявил турецкий премьер Бинали Йылдырым.

Reuters

«Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы», — цитирует главу правительства NTV. Как отметил Йылдырым, подобные действия Вашингтона вызывают сожаление и противоречат духу стратегического партнёрства. Ранее американский сенат принял проект оборонного бюджета, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства F-35 из-за планов Анкары приобрести российский зенитно-ракетный комплекс С-400. 2 июня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал США выполнять обязательства по контракту на поставку F-35.