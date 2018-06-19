Премьер Турции пообещал найти альтернативы в случае отказа США поставить F-35
- Reuters
«Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы», — цитирует главу правительства NTV.
Как отметил Йылдырым, подобные действия Вашингтона вызывают сожаление и противоречат духу стратегического партнёрства.
Ранее американский сенат принял проект оборонного бюджета, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства F-35 из-за планов Анкары приобрести российский зенитно-ракетный комплекс С-400.
2 июня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал США выполнять обязательства по контракту на поставку F-35.