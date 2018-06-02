Эрдоган призвал Вашингтон к выполнению обязательств по поставкам F-35

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Соединённые Штаты выполнять обязательства по контракту на поставку истребителей F-35.

«Мы говорим, что США наш стратегический партнёр. Но стратегический партнёр не должен предлагать нам стучаться в другие двери. Нас не интересует, что сказал Сенат. Нас интересует только одно (поставки F-35. — RT)», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее СМИ сообщали, что Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35. Отмечается, что Анкара рассматривает такую возможность на случай, если США заблокируют поставки своих самолётов.

Подробнее — в материале RT.

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