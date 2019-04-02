«Максимально приблизиться к России»: зачем НАТО строит склад американской военной техники в Польше
- Военно-транспортный самолёт C-130 Hercules на военной базе Powidz в Польше
- © U.S. Air Force
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО вложат $260 млн в строительство военных объектов для вооружённых сил США в Польше. Это заявление прозвучало 1 апреля в ходе пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел Североатлантического Альянса 3—4 апреля в Вашингтоне.
«Страны НАТО договорились о крупнейшей инвестиции в размере более $260 млн для строительства военной инфраструктуры для сил США в центральной части Польши», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Генсек НАТО пояснил, что речь идёт об объектах, необходимых для «укрепления военной мобильности», а точнее о складских помещениях, необходимых для быстрого развёртывания войск в случае их переброски в восточноевропейскую страну.
«Обеспечив заблаговременное складирование в Польше военного снаряжения, мы повысим нашу боеготовность, поскольку в этом случае нам придётся перемещать только личный состав, но не военную технику», — отметил генсек НАТО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг
- Reuters
- © Yves Herman
Место под склад
Ранее в интервью The Wall Street Journal Столтенберг рассказал о планах по строительству на территории авиабазы в Повидзе хранилища военной техники для американских войск, стоимость которого также составляет $260 млн. Как отметил генсек Североатлантического альянса, новый объект укрепит «расширившееся присутствие США в Польше». Строительство хранилища начнётся уже летом текущего года и завершится в 2021 году.
Комментируя эту новость, авторитетное американское издание Defense News напомнило, что ещё в 2017 году командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес особо отмечал важность Повидза с логистической точки зрения. Действительно, в 2017-м официальная газета американских вооружённых сил Stars and Stripes сообщала о намерениях командующего превратить Повидз в хаб для сухопутных войск. Ходжес тогда заявлял, что объект, построенный в Польше, имеет принципиальное значение для всей Северной Европы и Балтики.
Ссылаясь на документы Инженерных войск США, Defense News отмечает: в 2028 году ведомство заявило о намерениях вырубить леса вокруг уже существующей авиабазы близ этого города на площади в 38 гектаров. В военном бюджете США на 2019 год на строительные работы в районе авиабазы Повидз запланировано выделение $87 млн.
По словам издания, новый военный склад в Польше станет «крупнейшим за последнее время строительным проектом в рамках альянса по обустройству комплекса хранения американской боевой техники».
В феврале 2019 года на сайте госзакупок США был размещён тендер Инженерных войск на строительство «комплекса для длительного хранения и технического обслуживания снаряжения» на авиабазе Повидз.
В документе отмечается, что на площади в 39 га должны быть построены: здание мастерской техобслуживания машин, пять складов, оборудованных системой регулирования влажности воздуха площадью 12 тыс. кв. м каждый , два строения для техобслуживания и хранения машин общей площадью примерно 1 650 кв. м, помещение с моечной установкой и оборудованием для испытания тормозов площадью 1350 кв. м, небольшое административное сооружение с навесом для осмотра и караульным помещением, здание под пункт управления, хранилище и площадка для сборки машин площадью около 20 тыс. 550 кв. м.
- На военном складе
- © U.S. Army
Также предполагается установка информационных систем и системы электронной защиты, строительство здания под пункт ГСМ и «хранилища опасных материалов». Приблизительная стоимость контракта, согласно документу, — от $100 млн. до $250 млн.
«Для размещения военной техники 39 гектаров — это сравнительно небольшая территория. Но если речь идёт о складах оружия, то на этой площади можно разместить тысячи тонн боеприпасов, — отметил в интервью RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов отметил, что американский военный склад в Польше «строится для хранения огромного количества бронетехники».
Его мнение косвенно подтверждают польские журналисты. Издание Defence.24.pl предполагает, что в Повидзе планируется размещение техники, необходимой для развёртывания в Польше одной танковой бригады сухопутных войск США: из крупного вооружения — до 90 танков M1A2 Abrams, 130 БМП и БРМ Bradley и 18 самоходных гаубиц Paladin. Разумеется, для всей этой техники понадобятся боеприпасы, горюче-смазочные материалы и вспомогательные средства.
Быстрый бросок
Авиабаза в Повидзе неоднократно использовалась во время учений НАТО для переброски военной техники и отработки действий тяжёлых военно-транспортных самолётов C-130 Hercules. По мнению экспертов, именно по этой причине и было принято решение разместить склад именно там — чтобы обеспечить быстрый доступ прибывающих в Польшу военных к технике и оружию.
Ранее RT уже сообщал о планах американских Инженерных войск США модернизировать железнодорожное полотно на авиабазе в Повидзе «для помощи в хранении и обслуживании заблаговременно складированных запасов военного имущества Сухопутных войск США».
На прошлой неделе американская газета Stars and Stripes сообщила о возврате США к стратегии оперативного развёртывания подразделений в Европе времён холодной войны. В качестве примера отработки таких действий издание привело прошедшие в марте учения, когда американские военные были переброшены из штата Техас в Польшу.
«Склады, которые создают американцы в Польше, — как раз элементы этой стратегии, — пояснил RT военный эксперт Юрий Кнутов. — Если возникнет необходимость, они будут готовы в течении несколько дней перебросить своих военных. Те быстро получат технику на складах и будут готовы к выполнению боевой задачи».
По словам эксперта, для России это «колоссальная опасность» — таким образом Пентагон стремится сократить время на переброску военных в Восточную Европу, чтобы они могли вступить в бой быстрее, чем их противники, переброшенные из Азиатской части России в Европейскую.
Именно для противодействия этой стратегии, подчёркивает Кнутов, на всех крупных российских военных учениях и во время внезапных проверок боеготовности российских войск постоянно отрабатывается переброска военнослужащих из одной части страны в другую.
«Этап милитаризации»
Ранее руководство Польши неоднократно выступало за увеличение американского военного присутствия на своей территории. В частности, обсуждалось строительство постоянной американской базы Форт Трамп. Варшава даже готова была выделить из своего бюджета $2 млрд на финансирование проекта. Сейчас на территории Польши на ротационной основе находятся части одной американской танковой бригадной боевой группы и многонациональный батальон НАТО. Кроме того, в 2020 году ожидается ввод в строй американской базы ПРО в Польше.
- Американские военные в Польше
- Reuters
- © Agencja Gazeta / Anna Krasko
По словам Александра Михайлова, строительство крупного американского военного склада в Польше — «очередной этап милитаризации польской территории», обусловленный стремлением руководства этой страны получить особый статус в НАТО за счёт максимальной лояльности Соединённым Штатам.
«США концентрируют в Польше все рода войск. В принципе, американцы превращают Восточную Европу и страны Прибалтики и Скандинавии в свой плацдарм и полигон для отработки военных наступательных стратегий, — подчёркивает эксперт. — Их цель — максимально приблизиться к северо-западным границам России».
В то же время, по словам Михайлова, Варшава сильно рискует, идя на поводу у американцев и выступая с инициативами по размещению у себя американских военных.
«Российские «Кинжалы» и другие гиперзвуковые ракеты, которые поступают на вооружение российский войск, будут нацелены именно на объекты в Прибалтике и Польше, — подчеркнул военный эксперт. — Те силы, которые сконцентрированы Россией на северо-западном направлении, полностью нивелируют все угрозы, возникающие со стороны НАТО».
По словам Ивана Коновалова, «Запад ничем Россию удивить не может», поскольку наша страна давно учитывает усиление восточного фланга Североатлантического альянса в своём военном планировании.
«Министерство обороны России давно просчитало все их действия», — уверен эксперт.
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