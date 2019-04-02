«Максимально приблизиться к России»: зачем НАТО строит склад американской военной техники в Польше

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, страны альянса намерены вложить $260 млн в строительство склада американской военной техники в Польше. По оценкам СМИ, этот объект станет крупнейшим за последние годы строительным проектом Североатлантического альянса, который позволит разместить военную технику, необходимую для развёртывания одной танковой бригады Сухопутных войск США. По мнению экспертов, склад необходим для реализации американской стратегии оперативного развёртывания вооружённых сил в Европе. Однако очередной шаг в милитаризации Польши несёт для неё серьёзные риски.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны НАТО вложат $260 млн в строительство военных объектов для вооружённых сил США в Польше. Это заявление прозвучало 1 апреля в ходе пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров иностранных дел Североатлантического Альянса 3—4 апреля в Вашингтоне.

«Страны НАТО договорились о крупнейшей инвестиции в размере более $260 млн для строительства военной инфраструктуры для сил США в центральной части Польши», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Генсек НАТО пояснил, что речь идёт об объектах, необходимых для «укрепления военной мобильности», а точнее о складских помещениях, необходимых для быстрого развёртывания войск в случае их переброски в восточноевропейскую страну.

«Обеспечив заблаговременное складирование в Польше военного снаряжения, мы повысим нашу боеготовность, поскольку в этом случае нам придётся перемещать только личный состав, но не военную технику», — отметил генсек НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Yves Herman

Место под склад

Ранее в интервью The Wall Street Journal Столтенберг рассказал о планах по строительству на территории авиабазы в Повидзе хранилища военной техники для американских войск, стоимость которого также составляет $260 млн. Как отметил генсек Североатлантического альянса, новый объект укрепит «расширившееся присутствие США в Польше». Строительство хранилища начнётся уже летом текущего года и завершится в 2021 году.

Комментируя эту новость, авторитетное американское издание Defense News напомнило, что ещё в 2017 году командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес особо отмечал важность Повидза с логистической точки зрения. Действительно, в 2017-м официальная газета американских вооружённых сил Stars and Stripes сообщала о намерениях командующего превратить Повидз в хаб для сухопутных войск. Ходжес тогда заявлял, что объект, построенный в Польше, имеет принципиальное значение для всей Северной Европы и Балтики.

Ссылаясь на документы Инженерных войск США, Defense News отмечает: в 2028 году ведомство заявило о намерениях вырубить леса вокруг уже существующей авиабазы близ этого города на площади в 38 гектаров. В военном бюджете США на 2019 год на строительные работы в районе авиабазы Повидз запланировано выделение $87 млн.

По словам издания, новый военный склад в Польше станет «крупнейшим за последнее время строительным проектом в рамках альянса по обустройству комплекса хранения американской боевой техники».

В феврале 2019 года на сайте госзакупок США был размещён тендер Инженерных войск на строительство «комплекса для длительного хранения и технического обслуживания снаряжения» на авиабазе Повидз.

В документе отмечается, что на площади в 39 га должны быть построены: здание мастерской техобслуживания машин, пять складов, оборудованных системой регулирования влажности воздуха площадью 12 тыс. кв. м каждый , два строения для техобслуживания и хранения машин общей площадью примерно 1 650 кв. м, помещение с моечной установкой и оборудованием для испытания тормозов площадью 1350 кв. м, небольшое административное сооружение с навесом для осмотра и караульным помещением, здание под пункт управления, хранилище и площадка для сборки машин площадью около 20 тыс. 550 кв. м.

На военном складе

© U.S. Army

Также предполагается установка информационных систем и системы электронной защиты, строительство здания под пункт ГСМ и «хранилища опасных материалов». Приблизительная стоимость контракта, согласно документу, — от $100 млн. до $250 млн.

«Для размещения военной техники 39 гектаров — это сравнительно небольшая территория. Но если речь идёт о складах оружия, то на этой площади можно разместить тысячи тонн боеприпасов, — отметил в интервью RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов отметил, что американский военный склад в Польше «строится для хранения огромного количества бронетехники».

Его мнение косвенно подтверждают польские журналисты. Издание Defence.24.pl предполагает, что в Повидзе планируется размещение техники, необходимой для развёртывания в Польше одной танковой бригады сухопутных войск США: из крупного вооружения — до 90 танков M1A2 Abrams, 130 БМП и БРМ Bradley и 18 самоходных гаубиц Paladin. Разумеется, для всей этой техники понадобятся боеприпасы, горюче-смазочные материалы и вспомогательные средства.

Быстрый бросок

Авиабаза в Повидзе неоднократно использовалась во время учений НАТО для переброски военной техники и отработки действий тяжёлых военно-транспортных самолётов C-130 Hercules. По мнению экспертов, именно по этой причине и было принято решение разместить склад именно там — чтобы обеспечить быстрый доступ прибывающих в Польшу военных к технике и оружию.

Ранее RT уже сообщал о планах американских Инженерных войск США модернизировать железнодорожное полотно на авиабазе в Повидзе «для помощи в хранении и обслуживании заблаговременно складированных запасов военного имущества Сухопутных войск США».

На прошлой неделе американская газета Stars and Stripes сообщила о возврате США к стратегии оперативного развёртывания подразделений в Европе времён холодной войны. В качестве примера отработки таких действий издание привело прошедшие в марте учения, когда американские военные были переброшены из штата Техас в Польшу.

«Склады, которые создают американцы в Польше, — как раз элементы этой стратегии, — пояснил RT военный эксперт Юрий Кнутов. — Если возникнет необходимость, они будут готовы в течении несколько дней перебросить своих военных. Те быстро получат технику на складах и будут готовы к выполнению боевой задачи».

По словам эксперта, для России это «колоссальная опасность» — таким образом Пентагон стремится сократить время на переброску военных в Восточную Европу, чтобы они могли вступить в бой быстрее, чем их противники, переброшенные из Азиатской части России в Европейскую.

Именно для противодействия этой стратегии, подчёркивает Кнутов, на всех крупных российских военных учениях и во время внезапных проверок боеготовности российских войск постоянно отрабатывается переброска военнослужащих из одной части страны в другую.

«Этап милитаризации»

Ранее руководство Польши неоднократно выступало за увеличение американского военного присутствия на своей территории. В частности, обсуждалось строительство постоянной американской базы Форт Трамп. Варшава даже готова была выделить из своего бюджета $2 млрд на финансирование проекта. Сейчас на территории Польши на ротационной основе находятся части одной американской танковой бригадной боевой группы и многонациональный батальон НАТО. Кроме того, в 2020 году ожидается ввод в строй американской базы ПРО в Польше.

Американские военные в Польше

Reuters

© Agencja Gazeta / Anna Krasko

По словам Александра Михайлова, строительство крупного американского военного склада в Польше — «очередной этап милитаризации польской территории», обусловленный стремлением руководства этой страны получить особый статус в НАТО за счёт максимальной лояльности Соединённым Штатам.

«США концентрируют в Польше все рода войск. В принципе, американцы превращают Восточную Европу и страны Прибалтики и Скандинавии в свой плацдарм и полигон для отработки военных наступательных стратегий, — подчёркивает эксперт. — Их цель — максимально приблизиться к северо-западным границам России».

В то же время, по словам Михайлова, Варшава сильно рискует, идя на поводу у американцев и выступая с инициативами по размещению у себя американских военных.

«Российские «Кинжалы» и другие гиперзвуковые ракеты, которые поступают на вооружение российский войск, будут нацелены именно на объекты в Прибалтике и Польше, — подчеркнул военный эксперт. — Те силы, которые сконцентрированы Россией на северо-западном направлении, полностью нивелируют все угрозы, возникающие со стороны НАТО».

По словам Ивана Коновалова, «Запад ничем Россию удивить не может», поскольку наша страна давно учитывает усиление восточного фланга Североатлантического альянса в своём военном планировании.

«Министерство обороны России давно просчитало все их действия», — уверен эксперт.