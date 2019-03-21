«Проверяют ПВО на прочность»: как переброска бомбардировщиков США в Европу повлияет на обстановку в регионе

Два российских истребителя Су-27 сопроводили стратегический бомбардировщик США B-52H Stratofortress над водами Балтики. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что из США в Великобританию переброшены шесть самолётов B-52. Как полагают эксперты, полёты Stratofortress вблизи рубежей России носят провокационный характер, но не несут угрозы безопасности страны.

Два истребителя Су-27 из состава дежурных сил были подняты для идентификации обнаруженной средствами ПВО цели над Балтийским морем, сообщается на странице Минобороны РФ в Facebook. Российские лётчики распознали воздушное судно как американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.

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«После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полёта в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении ведомства.

Аналогичный инцидент произошёл 15 марта. Российские средства ПВО засекли американский стратегический бомбардировщик над нейтральными водами Балтийского моря. По информации Минобороны РФ, B-52 совершал полёт с включённым транспондером «параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации».

Минимальное расстояние от траектории Stratofortress до российской границы составляло 150 км. B-52 был взят на сопровождение системами противовоздушной обороны и через некоторое время развернулся в обратную сторону. По данным сервиса мониторинга полётов PlaneRadar, маршрут американского самолёта проходил близ границ Польши и Калининградской области.

B-52 Stratofortress в Европе

© U.S. Air Force

B-52 — один из основных бомбардировщиков воздушной компоненты ядерной триады Соединённых Штатов. Самолёт стоит на вооружении с 1955 года, но неоднократно модернизировался. Современные версии Stratofortress способны нести управляемые атомные бомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

«Бомбардировщик B-52 — это не новая машина, но она способна применять почти все виды авиационных боеприпасов. Между Россией и США действует устная договорённость о запрете полётов с ядерным оружием вблизи границ друг друга. Однако мы прекрасно знаем, как американцы держат свои обещания. Появление любого стратегического бомбардировщика США даже в сотнях километров от наших рубежей не может не вызывать определённую обеспокоенность», — отметил в беседе с RT генерал-майор в отставке, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

«Выходят из зимней спячки»

По данным Минобороны РФ, иностранные летательные аппараты ведут достаточно активную разведывательную деятельность вблизи российских границ. С 8 по 14 марта к рубежам РФ приближались 19 иностранных воздушных судов. Для того чтобы не допустить нарушения госграницы, в воздух поднимались два отечественных истребителя.

По информации американского телеканала CNN, в конце прошлой недели в Великобританию были переброшены шесть В-52 для «отработки лётных навыков и взаимодействия на театре военных действий» с европейскими союзниками. Самолёты из состава 2-го бомбардировочного крыла ВВС США (штат Луизиана) совершили перелёт на авиабазу Фэрфорд, расположенную на юге Соединённого Королевства.

18 марта бомбардировщики совершили полёты над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями, а также «в район к востоку от Камчатки». Как отмечает CNN, «многие увидели в этом веское послание России, которая празднует пятую годовщину военной аннексии Крыма». 20 марта В-52 приняли участие в учениях, которые прошли в Литве на авиационном полигоне в Казлу-Руде Мариямпольского района.

Однако Владимир Попов полагает, что участившиеся полёты американских воздушных судов не связаны с пятилетием присоединения Крыма к России. По его мнению, ВВС США «выходят из зимней спячки» и приступают к активному учебно-тренировочному процессу на «европейском театре военных действий» в весенне-летний период.

«Есть точка зрения, что экипажи американских самолётов отрабатывали нанесение ударов по российским базам ВМФ, аэродромам и позициям ракетных комплексов. Но я предполагаю, что на самом деле лётчики могли навести прицел на некоторые наши военные объекты для отработки ракетных пусков. Не секрет, что Россия для США и НАТО остаётся наиболее вероятным противником. Весенние полёты в Европе и вблизи рубежей РФ — часть учебно-боевой подготовки заокеанских пилотов», — пояснил Попов.

В то же время эксперт подчеркнул, что регулярные полёты американских самолётов, в том числе бомбардировщиков, позволяют российским военнослужащим оттачивать навыки сопровождения воздушных целей. По словам Попова, западные и восточные регионы России надёжно защищены эшелонированной системой ПВО, которая включает зенитные комплексы дальнего радиуса действия и истребительную авиацию.

«Серьёзной угрозы американские самолёты для России не представляют. Однако в любом случае их полёты необходимо фиксировать, а все воздушные цели брать на боевое сопровождение, даже если их маршрут пролегает над территориальными водами. Изображение воздушной цели на радаре не даёт представления о её предназначении. Только истребители могут идентифицировать тип судна и определить его принадлежность», — рассказал Попов.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переброска шести бомбардировщиков в Европу вызывает дополнительную напряжённость.

«Подобные действия Соединённых Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации», — подчеркнул он.

«Усилить давление»

5 марта, выступая на заседании комитета сената по делам вооружённых сил, командующий ВС США в Европе генерал Кёртис Скапаротти посетовал на нехватку наземных и военно-морских сил, средств разведки и наблюдения для «сдерживания» России. По его мнению, Москва наращивает военное присутствие в регионе, вынуждая Соединённые Штаты принимать аналогичные меры.

«В свете того, что Россия модернизирует свои всё более агрессивные силы, европейское командование рекомендует усилить наши приданные и действующие на ротационной основе войска в интересах укрепления потенциала сдерживания», — сказал Скапаротти.

Как полагает генерал, Соединённые Штаты должны увеличить сухопутную группировку войск, перебросить боевые корабли и авианосцы к европейским берегам. По данным издания Defense News, ещё в прошлом году Скапаротти запрашивал у конгресса средства на размещение бронетанковой дивизии, дальнобойной артиллерии и инженерных бригад.

Стратегический беспилотник НАТО

© NATO

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин предположил, что командующий силами США в Европе мог намекать на слабость восточных участников альянса. Он напомнил, что вооружённые силы Литвы, Латвии и Эстонии лишены собственной боевой авиации. С 2014 года их воздушное пространство патрулируют истребители других стран — членов НАТО.

«Для американцев критически важно обладать тотальным господством в воздухе и на море. По-другому США попросту не воюют. Российские средства ПВО и авиация очень внимательно контролируют Балтийский регион и пространство вблизи стратегических объектов. Все зарубежные боевые самолёты и корабли непременно берутся на сопровождение. Естественно, что альянс такое положение дел не устраивает», — констатировал Козюлин.

По мнению эксперта, любое военное усиление России в альянсе и за океаном воспринимают как подготовку к реализации «агрессивных планов». При этом подобные предположения не подкрепляются конкретными доказательствами, а западные СМИ не брезгуют распространять алармистские настроения под предлогом кризиса на Украине или «аннексии» Крыма, считает эксперт.

«Украина — это повод усилить военно-политическое давление на Россию. Полёты американских стратегических бомбардировщиков вряд ли связаны с годовщиной событий в Крыму. Однако они, несомненно, являются демонстрацией силы и показательной акцией для союзников. Есть в этом и элемент провокации. Российские силы ПВО как бы проверяют на прочность, ну а наши специалисты получают хорошую возможность проверить эффективность стоящей на вооружении техники и отработать различные тактические приёмы», — подытожил Козюлин.