Бой с природой: США планируют вырубить охраняемые леса в Польше для расширения военной базы

Американские военные планируют вырубить в Польше деревья на площади в 38 га для постройки новых объектов на территории авиационной базы Повидз. Согласно документации к проекту, с которой ознакомился RT, работы предполагается вести на территории лесов, находящихся под защитой европейского проекта Natura 2000, цель которого заключается в сохранении редких видов зверей и их среды обитания. Власти Польши специально сняли запрет на разрушение птичьих гнёзд, так как, по их мнению, «общественная безопасность», ради которой якобы и строится новый комплекс, значительно важнее, чем защита редких птиц. Почему Польша готова пойти на уничтожение своих природных ресурсов ради «расширения возможностей Вооружённых сил США в Европе» — в материале RT.

Инженерный корпус армии США в Европе в сентябре опубликовал тендер на вырубку лесов в Польше. Согласно документации к проекту, с которой ознакомился RT, лес будет вырубаться на территории, прилегающей к авиационной базе Повидз, для постройки новых военных объектов.

«Инженерные войска США в Европе сотрудничают с Министерством обороны Польши, и комитет НАТО по инвестициям одобрил вырубку лесов на территории принимающей страны. Соответствующие работы планируется провести в Польше, в районе авиабазы Повидз, на лесистом участке площадью 38,18 га», — говорится в документации к тендеру.

Для сравнения: 38 га — это площадь размером в 53 футбольных поля. Как сообщается в документации к тендеру, Пентагон планирует построить комплекс для хранения заблаговременно созданных запасов и проведения техобслуживания.

Проект предполагает вырубку лесов, находящихся под защитой европейского проекта Natura 2000. В самом документе также сообщается, что вырубка деревьев в рамках этой программы запрещена, однако для исполнителей контракта Минобороны США сделают исключение.

В частности, для реализации проекта руководитель регионального природоохранного ведомства в городе Познань снял запрет на уничтожение гнёзд птиц.

«Я предоставляю Совету по вопросам военной инфраструктуры право воспользоваться исключением из запрета на разрушение гнёзд и убежищ, расположенных в дуплах деревьев, а также районов гнездования птиц», — говорится в разрешении.

Более того, в документе отмечается, что «общественная безопасность», ради которой якобы и строится новый комплекс, значительно важнее, чем защита редких птиц и мест обитания.

«Вышеуказанные ключевые общественные интересы включают ранее упомянутую общественную безопасность, защиту которой следует считать более приоритетной задачей, чем первоначальная цель защиты природы в зоне охвата программы Natura 2000», — подчёркивается в документе.

Как сообщается на сайте Европейской комиссии, проект Natura 2000 включает целый ряд территорий, среди которых есть особо охраняемые природные заповедники, где обитают редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды животных и птиц.

Цель проекта заключается в сохранении редких видов зверей и их среды обитания. На сайте Еврокомиссии сообщается, что государства — члены ЕС должны обеспечивать устойчивое экологическое и экономическое развитие этих территорий.

«Поляки не остановятся ни перед чем»

Европейский союз может выразить Польше протест в связи с вырубкой лесов на природоохранной территории, предположила в беседе с RT эксперт РИСИ доктор исторических наук Оксана Петровская.

«Со стороны ЕС вполне может последовать протест, но это вовсе не значит, что поляки адекватно отреагируют на него, судя по тому, как сейчас строятся отношения с Европейским союзом. У нынешней власти стоит задача в целом реформировать ЕС, они будут добиваться своего», — сообщила эксперт.

Петровская также подчеркнула, что Варшава не в первый раз вступает в противоречия по экологическим вопросам с Брюсселем.

«Поляки в данном случае не остановятся ни перед чем, поскольку европейские экологические программы, конечно, принимаются во внимание польской властью, но очень часто игнорируются. Достаточно вспомнить вырубку Беловежской Пущи, которую прежний министр Шишко (Ян Шишко. — RT) активно покрывал. Конфликт Польши с Европейским союзом нарастает, и поляки видят свои тылы именно в связи с Америкой и американскими войсками — и, главное, с присутствием США на территории Польши», — отметила эксперт.

Напомним, что в апреле этого года Европейский суд постановил, что Варшава нарушила законодательство Евросоюза об охране окружающей среды, когда разрешила масштабную вырубку леса в Беловежской Пуще. Согласно постановлению судьи, вырубка деревьев угрожает редким видам животных, птиц и насекомых. Беловежская Пуща входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является крупнейшим первобытным лесным массивом в Европе.

Соединённые Штаты также неоднократно ставили собственные интересы выше защиты окружающей среды. Так, в июне прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения, объяснив это решение тем, что выполнение требований по борьбе с глобальным потеплением невыгодно американской экономике.

Reuters

Решение Белого дома вызвало критику у ряда мировых лидеров. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по поводу решения американской администрации. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отмене переговоров с США по поводу новых договорённостей в рамках соглашения.

При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что выход США окажет негативное влияние на экологию планеты, поскольку именно Соединённые Штаты занимают лидирующую позицию по выбросам парниковых газов в атмосферу.

«Для расширения возможностей США»

В документации к тендеру отмечается, что строительство новых объектов вблизи военной базы Повидз направлено на расширение возможностей американской армии в регионе.

«Запланированные к строительству объекты предназначены для расширения возможностей Вооружённых сил США по усилению безопасности в Европе, а реализация данного проекта происходит в рамках принятых Польшей обязательств, вытекающих из её участия в альянсе с Соединёнными Штатами Америки», — отмечается в документе.

По мнению заведующего кафедрой географии, природопользования и пространственного развития Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрия Зверева, база в Польше поможет США и НАТО быстрее перебрасывать силы на восток Европы.

«Американцы с сентября 2016 года собирают на складах в Европе вооружение и технику бронетанковых дивизий. Склады в основном в Германии, Нидерландах и Бельгии. Смысл в том, что тяжёлая техника заранее дислоцируется в Европе. Если надо быстро перебросить бронетанковую дивизию в пределах Европы, то перебрасывается только личный состав по воздуху с лёгким вооружением. Там могут быть размещены вооружение и техника американской бронетанковой бригадной группы или НАТО», — подчеркнул эксперт.

Польский военнослужащий на базе Повидз

AFP

© JANEK SKARZYNSKI

В самом тендере строительство новых объектов объясняется необходимостью защиты «ключевых общественных интересов».

«Запланированные мероприятия, касающиеся национальной обороны, в том числе смена места дислокации Вооружённых сил США, осуществляются ради защиты ключевых общественных интересов», — говорится в документации к тендеру.

Согласно военному бюджету США за 2019 год, на строительство объектов и приобретение земли в Польше Пентагон выделил $140 млн. В частности, $87 млн будут потрачены на работы в районе военной базы Повидз.

В том же документе прямо говорится, что министр обороны и госсекретарь США должны предоставить отчёт о возможности и желательности размещения в Польше войск на постоянной основе, включая «анализ видов войск США, базирующихся на постоянной основе в Польше, необходимых для сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации».

Серьёзное нарушение

Совместный проект Польши и США по расширению военной базы Повидз является частью программы Европейской инициативы перестраховки (European Reassurance Initiative), которая была запущена в 2014 году администрацией экс-президента США Барака Обамы после воссоединения Крыма с Россией.

Инициатива направлена на усиление присутствия Вооружённых сил Соединённых Штатов в Европе в качестве «противодействия провокационным вооружённым действиям России на Украине», а также помощи странам, потенциально подверженным «российской угрозе».

Ранее в ходе сентябрьского визита в США польский лидер Анджей Дуда подтвердил готовность Польши заплатить более $2 млрд за размещение ещё одной американской военной базы на своей территории. По словам Дуды, такие меры способны «сдержать любого потенциального агрессора».

В свою очередь, в российском МИД отмечают, что создание американской базы на территории Польши будет считаться нарушением основополагающего акта Россия — НАТО.

«Всё зависит от размера контингента. Но это может быть очень серьёзным нарушением основополагающих (основополагающего акта Россия — НАТО. — RT). Пока никакие решения не приняты, но мы предупреждаем и сам альянс, и США, и Польшу», — заявил в сентябре директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что размещение базы США в Польше повлечёт контрдействия со стороны России.

«В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте, наоборот, эти экспансионистские действия — они, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны, с тем чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет», — отмечал Песков в мае.