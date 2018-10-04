Идут на расширение: США планируют выделить $248 млн на постройку новых военных объектов в Европе

Пентагон планирует построить новые оперативные центры, жильё для солдат и военную инфраструктуру в пяти европейских странах: Германии, Польше, Чехии, Бельгии и Нидерландах. Проект тендера имеется в распоряжении RT. Ранее Чехия выступила против размещения иностранных баз на своей территории. При этом Вашингтон и Варшава уже обсуждают строительство американской базы в Польше. По мнению экспертов, Минобороны США намерено расширять своё присутствие в Восточной Европе — и с этой целью на Прагу будет оказываться давление.

Минобороны США планирует начать строительство новых военных объектов и ремонт уже существующих строений в пяти европейских странах. Соответствующий проект контракта Инженерного корпуса армии США в Европе имеется в распоряжении RT.

В случае реализации тендера подрядчики получат от Пентагона почти четверть миллиарда долларов.

«Требуемые услуги включают проектные работы для нужд крупного и малого строительства, перестройки, ремонта или восстановления различных объектов, таких как аэродромы, железнодорожные пути, топливохранилища, склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), склады боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в документе.

Примечательно, что подрядчики будут строить и восстанавливать жильё для военных и соответствующую инфраструктуру для нужд американской армии в Европе.

Согласно документу в список объектов входят: казармы, многоквартирные или односемейные жилые дома, сети инженерно-технического обеспечения, медицинские учреждения, административные здания, пункты технического обслуживания транспортных средств, штабные помещения и учебные комплексы, оперативные и разведывательные центры, военные полигоны и другие военные объекты.

Подрядчики будут пользоваться целым рядом стандартов Минобороны США по строительству. По ним можно судить, для каких видов войск предназначены объекты в Европе. Так, в проекте тендера указаны требования Агентства национальной безопасности США, стандарты военно-воздушных сил, армии и морского флота Соединённых Штатов.

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Примечательно, что в документе указаны и стандарты по строительству объектов для нужд разведки США. Так, Пентагон ссылается на требования директивы главы ЦРУ 6/9, которые предполагают исключительные меры безопасности. В частности, должно исключаться тайное проникновение на объект. Также предполагаются меры по проверке личности, ограждения по периметру и патрули.

В документе указано, что стандарты предназначены для того, чтобы лишить разведслужбы иностранных государств возможности проникнуть на эти объекты.

Более того, сотрудники компаний, которые будут работать над проектом, должны пройти специальные «курсы по выявлению подозрительной деятельности».

«Данные курсы разработаны на местах с целью проинструктировать сотрудников о типах поведения, на которые стоит обратить внимание. В рамках этих программ сотрудники докладывают о подозрительном поведении проектному менеджеру, представителю службы безопасности или в правоохранительные органы», — сообщается в документе.

«Серьёзный раздражитель для российских военных»

В проекте тендера указаны пять стран, в которых будут строиться американские военные объекты.

«Требуются архитектурно-инженерные услуги для проектов в Германии, Польше, Чехии, Бельгии и Нидерландах, как указано в отдельных технических заданиях», — говорится в документе.

На сегодняшний день американские военнослужащие находятся в ФРГ, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и Италии. Помимо этого, США используют семь баз в шести странах — на Кипре, в Греции, Италии, Великобритании, Германии и Бельгии. В ФРГ находится крупнейшая в Европе военная база ВВС США Рамштайн. Она же является штаб-квартирой Военно-воздушных сил Соединённых Штатов.

Американский вертолёт Apache после прибытия на американскую авиабазу Рамштайн на западе Германии

© Martin GOLDHAHN / dpa / AFP

Общая численность военных США в Европе составляет около 60 тыс. человек. Однако в Чехии, которая указана в списке мест, где будут строиться объекты для армии Соединённых Штатов, отсутствуют американские военные базы и другие военные объекты.

В августе 2017-го чешские власти выступили против размещения военных баз иностранных государств на территории страны. Как отметил посол Чехии в России Владимир Ремек, Прага не видит в них необходимости.

«Сейчас политическое руководство придерживается того, что нет надобности иметь иностранные базы на нашей территории. Это я могу заявить. Но это не означает, что все так считают. Но пока официально это так», — заявил Ремек.

В Чехии планируется создать только центр спутниковой разведки НАТО к 2019 году. Однако финансирование проекта ведётся на деньги Минобороны Чехии.

«Полагаю, что нажим на Чехию будет очень сильный, — отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Учитывая, что Прага в последнее время очень лояльно относится к нашей стране, она будет вторым приоритетом после Польши. США полагают, что если они перетянут Чехию на свою сторону, то их глобальная идея о восстановлении большого пула стран Варшавского договора станет не просто иллюзией, а вполне реальной вещью», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, предложение от польского лидера Анджея Дуды в адрес США о размещении военной американской базы в Польше поступило в сентябре 2018-го. 18 сентября польский лидер во время визита в Вашингтон заявил, что считает целесообразным разместить на территории страны постоянную военную базу. По мнению Дуды, это должно помочь Варшаве защититься от якобы российской агрессии.

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Вице-председатель Томаш Шатковский заявил в начале октября, что переговоры по масштабам возможной американской военной базы пока только ведутся.

«Мы думаем о тысячах, а не о сотнях военных… Весна будет ключевой по этому вопросу. Сложность заключается в рабочих переговорах, результатом которых будет доклад конгресса США», — цитирует Шатковского «Польское радио».

Директор проекта по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин в разговоре с RT предположил, почему США выбрали именно эти пять стран для строительства и восстановления военных объектов.

«Германия и Нидерланды — это страны, где размещается американское ядерное оружие. Соединённые Штаты реализуют сегодня масштабную программу модернизации ядерного оружия. Всё это очень беспокоит наших специалистов. Разворачивание инфраструктуры в Польше и Чехии — ещё один серьёзный раздражитель для российских военных, поскольку фактически НАТО сегодня подступило к нашим границам. Если у СССР ещё оставалась нейтральная полоса — Восточная Европа, то сегодня этой полосы уже нет», — заявил военный эксперт.

Соседи против

Россия неоднократно выступала с критикой идеи размещения военных баз вблизи своих границ. Так, 26 сентября заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что США переходят на методы холодной войны.

«Никаких иллюзий не должно быть: создание такой базы вблизи наших рубежей предназначено для проецирования силы в сторону российской границы», — заявил дипломат.

Он опроверг обвинения в том том, что Россия может угрожать соседним странам.

«Это абсолютная чушь, что Россия вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении стран Балтии и Польши», — сказал Грушко.

Американские военные во время учений в Литве

Reuters

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По словам Козюлина, Вашингтон «предпринимает реальные действия, чтобы быстро нарастить военное присутствие у российских границ».

«Тенденция плохая, если американцы собираются строить казармы. Кроме того, мы знаем, что Польша приглашает американских военных на постоянное размещение. Это говорит о том, что в Вашингтоне сегодня велико влияние тех людей, которые выступают за усиление военного присутствия, за военное разрешение конфликтов», — заключил эксперт.