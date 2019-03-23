НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.

По его словам, строительство объекта начнётся летом текущего года на территории авиабазы в Повидзе и завершится, предварительно, в 2021 году.

Стоимость проекта оценивается в $260 млн.

«Это показывает, как тесно мы работаем с США. Это укрепит расширившееся присутствие США в Польше», — пояснил Столтенберг.

Ранее стало известно, что Польша в 2018 году превысила стандарт НАТО, потратив на оборону 2,05% ВВП.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента Австрии Александра ван дер Беллена к европейским государствам «не плясать под дудку» американского лидера Дональда Трампа.