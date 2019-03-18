Столтенберг объяснил расширение НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Германском фонде Маршалла в честь годовщины Плана Маршалла прокомментировал расширение границ НАТО.
Столтенберг объяснил расширение НАТО
  • Reuters

«Расширение НАТО — это не провокация... Это результат независимых решений суверенных государств», — приводит его слова Интерфакс.

Он напомнил, что 20 лет назад к североатлантическому союзу присоединились Чехия, Венгрия и Польша, спустя пять лет членами альянса стали Эстония, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, а 10 лет назад в союз вступили Албания и Хорватия.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил о наращивании НАТО своих войск на российской границе.

Глава альянса при этом уже отмечал, что расширение НАТО не является провокацией по отношению к кому-либо.

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