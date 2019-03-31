«Реализация геополитических интересов»: как США отрабатывают оперативное развёртывание подразделений в Европе

Сухопутные войска США возвращаются к практике оперативного развёртывания подразделений в Европе. Об этом сообщает официальная газета Пентагона Stars and Stripes. В качестве примера издание приводит прошедшие в марте учения, в рамках которых военнослужащие были переброшены из штата Техас в Польшу. Подобные тренировки напоминают о временах холодной войны, отмечает газета. Как полагают эксперты, одна из ключевых задач США в Европе — организация провокаций у российских границ. При этом у Вашингтона нет достаточных финансовых и кадровых ресурсов для реализации этих планов, а в ЕС отсутствует необходимая инфраструктура, подчёркивают аналитики.

Вооружённые силы США осваивают стратегию мгновенного развёртывания подразделений в Европе. Такой вывод содержится в материале официальной газеты Пентагона Stars and Stripes, посвящённом непредсказуемой переброске полутора тысяч военнослужащих с военной базы Форт Блисс (штат Техас) в Польшу. Издание отмечает, что подобные тренировки сухопутных войск напоминают манёвры времён холодной войны.

В первой половине марта находившиеся на учениях в Эль-Пасо солдаты 1-го батальона 6-го пехотного полка получили приказ развернуться в западной части Польши. Ранее переброска подразделений Сухопутных войск США в Европу не проходила без предварительного уведомления военнослужащих. В середине марта солдаты США прибыли в Германию, а оттуда отправились на полигон в Польше для проведения учений с боевой стрельбой.

«У нас это будет происходить на регулярной основе. Для любого из противников в любом районе наши действия будут непредсказуемыми, что полезно с точки зрения национальной безопасности. Во главе угла — сдерживание и боеготовность», — пояснил в интервью Stars and Stripes заместитель командующего Национальной гвардией США в Европе генерал-майор ВС США Джон Гронски.

Издание сообщает, что учения по переброске сухопутных войск Соединённых Штатов в Европу — часть обновлённой стратегии экс-министра обороны Джеймса Мэттиса, получившей название Dynamic Force Employment («Оперативное использование сил»).

Военнослужащие США отрабатывают задачи в зимних условиях

© U.S. Army

Суть концепции заключается в наращивании возможностей армии США по «более непредсказуемому развёртыванию» войск с целью демонстрации силы потенциальному противнику. Отмечается, что поводом для применения Dynamic Force Employment послужило «военное вмешательство» России в 2014 году в дела Украины, которое вызвало тревогу у американских союзников в Европе, указывает Stars and Stripes. При этом в материале не отмечается, о каком именно «вмешательстве» идёт речь.

Подготовка к столкновению

В последние годы Пентагон и американское экспертное сообщество рассматривают различные варианты возможного столкновения с российской армией в Европе. Под этим предлогом Минобороны США меняет стратегию использования вооружённых сил и вкладывает средства в модернизацию транспортной инфраструктуры в странах — членах НАТО.

В конце марта 2019 года американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) опубликовал доклад, посвящённый возможному вооружённому конфликту между Россией и Североатлантическим альянсом в Прибалтике. Эксперты утверждают, что Москва якобы пытается оказывать влияние на страны региона, где проживает «русское этническое меньшинство».

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В связи с этим авторы отчёта полагают, что РФ может развязать войну, чтобы восстановить территориальную связь с Калининградской областью. В боевых действиях, как прогнозируют аналитики, российская армия будет активно применять высокоточное оружие для уничтожения военных объектов и коммуникаций.

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин назвал доклад CSBA ярким примером алармизма, воцарившегося в настоящее время на Западе. По его словам, тиражирование мифа о «российской агрессии» позволяет США оправдывать практически любые меры — будь то расширение военного присутствия в Европе или дальнейшее увеличение расходов на оборону.

«Появилось немыслимое количество сценариев войны между Россией и НАТО. Чаще всего говорится о конфликте именно на территории стран Балтии. Невольно складывается впечатление, что ведётся своего рода информационная подготовка к реальному столкновению с Россией. На самом деле никаких предпосылок для вторжения РФ в Прибалтику нет», — сказал Козюлин.

Как полагает эксперт, вооружённый конфликт между Москвой и альянсом возможен только в случае агрессии против Калининградской области или любого другого российского региона, «но тогда ответные действия России будут носить оборонительный характер».

«Страшилки о неизбежности войны лишь нагнетают и без того обострённую военно-политическую ситуацию. При этом западные аналитики в своих докладах уделяют крайне мало внимания последствиям потенциального столкновения альянса и российской армии. На мой взгляд, всем разумно мыслящим людям очевидно, что конфликт может привести к обмену ядерными ударами», — констатировал Козюлин.

Американские артиллеристы

© U.S. Army

Между тем Соединённые Штаты продолжают развивать вооружённые силы в ходе подготовки к возможному противостоянию российским войскам. В начале марта 2019 года директор Центра совершенствования боевых навыков генерал-лейтенант США Эрик Уэсли заявил, что американская армия будет развиваться в рамках доктрины «многосферных операций» (Multi-Domain Operations).

Данная концепция предполагает борьбу с высокотехнологичными противниками, которыми, согласно документам Пентагона, считаются Россия и Китай. Как сообщил Уэсли, на сегодняшний день ВС США не приспособлены для проведения крупномасштабных операций. По этой причине генерал призвал пересмотреть организационно-штатную структуру вооружённых сил.

«Мы будем стремиться выстроить структуру соединений крупнее бригады — дивизий, корпусов и даже, возможно, полевых армий — таким образом, чтобы они могли решать на соответствующих театрах военных действий задачи, которые иначе решить было бы невозможно», — сказал Уэсли.

Недостаток ресурсов

В комментарии RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Соединённые Штаты подготавливают почву для расширения военного присутствия в Европе. По его мнению, об этом свидетельствуют происходящие в армии США изменения и выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Европа в представлении американского истеблишмента, как и в период холодной войны, является лишь средством реализации определённых геополитических интересов. В числе первоочередных задач — ослабление России путём организации провокаций вблизи её рубежей. Также Вашингтон рассчитывает втянуть нашу страну в гонку вооружений», — пояснил Дрозденко.

Американская бронетехника в Польше

Reuters

© Kacper Pempel

Основными сторонниками усиления военного присутствия американских войск в Европе являются страны Балтии и Польша. Последняя с 2015 года вынашивает идею строительства военной базы США Форт Трамп. В 2018 году президент страны Анджей Дуда сообщил о готовности Варшавы вложить в проект два миллиарда долларов.

До сих пор Белый дом не ответил на инициативу польского руководства. В середине марта пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что Варшава уже не настаивает на строительстве американской базы.

Дрозденко считает, что Вашингтон, скорее всего, отказал Варшаве в создании военного объекта, однако эта информация не была предана огласке.

«Нежелание Соединённых Штатов давать согласие на строительство в базы в Польше, видимо, объясняется отсутствием на сегодняшний день у Пентагона достаточного количества ресурсов, чтобы развернуть крупную группировку в Европе, например дивизию», — сказал эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Козюлин. Собеседник отметил, что после холодной войны Соединённые Штаты утратили возможность развёртывания крупных сил в Европе. По его словам, размещение базы или переброска войск повлекут за собой коренные структурные изменения в Вооружённых силах США, которые будут сопровождаться взрывным ростом военного бюджета.

Эксперт также подчеркнул, что Вашингтон может оперативно перебросить в Европу авиацию, несколько бригад Сухопутных войск, а также стянуть часть военно-морских сил. Подобные действия отрабатываются на учениях с 2014 года.

«Тем не менее более масштабная передислокация американских армейских частей, на мой взгляд, невозможна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для их размещения. Кроме того, Пентагон испытывает дефицит командных кадров, способных управлять крупными группировками на дальних театрах военных действий», — подчеркнул Козюлин.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что американцы наращивают военное присутствие в Европе в том числе и путём строительства складов с военной техникой. По его мнению, это повышает оперативные возможности ВС США. В то же время, как полагает Кнутов, в Пентагоне осознают, что любые агрессивные действия в отношении РФ приведут к асимметричному ответу Москвы.

«Россию не зря считают высокотехнологичным противником. У современной отечественной армии достаточно эффективных средств поражения и комплексов ПВО, чтобы усадить за стол переговоров любого агрессора. Кроме того, за последние годы значительно подтянулся уровень боеготовности частей, особенно в западных регионах нашей страны. Я думаю, что на Западе, несмотря на военный психоз, учитывают реальное соотношение сил», — подытожил эксперт.