Российская повестка: на саммите НАТО обсудят присутствие альянса в Чёрном море и ситуацию вокруг ДРСМД

В Вашингтоне 3 апреля открывается двухдневный саммит глав МИД стран НАТО. Основные темы — расширение военного присутствия альянса в Чёрном море и прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как полагают эксперты, страны НАТО по-разному оценивают важность соглашения и последствия его разрыва, поэтому не могут выработать единую позицию. В Чёрном море, по словам аналитиков, альянс продолжит проводить учения, однако добиться пересмотра конвенции Монтрё США и их союзникам не удастся.

В Вашингтоне 3—4 апреля пройдёт саммит глав МИД стран НАТО. Он приурочен к 70-летию создания Североатлантического альянса — по этому случаю запланированы торжественные мероприятия. На форуме будут обсуждаться вопросы стратегического развития блока. Об основных темах встречи журналистам рассказали генсек НАТО Йенс Столтенберг и постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

По словам Столтенберга, в повестке два главных вопроса: пути разрешения ситуации, сложившейся в связи с приостановкой США и Россией действия договора РСМД, и расширение присутствия альянса в Чёрном море. Также министры обсудят размещение военного склада в Польше, помощь Украине и Грузии и перспективы расширения альянса.

Как указала Кей Бейли Хатчисон, альянс намерен обеспечить «безопасный проход» украинских кораблей через Керченский пролив. Среди мер, которые будут обсуждаться в этой связи на саммите, — «увеличение разведки», в частности воздушной, а также вхождение большего числа судов стран НАТО в Чёрное море. Таким образом Вашингтон намерен «гарантировать, что для украинских кораблей имеется безопасный проход через Керченский пролив».

Жизнь без ДРСМД

Главной задачей переговоров глав МИД станет выработка совместной позиции стран НАТО в связи с ситуаций вокруг ДРСМД, заявил Столтенберг. В нарушении этого договора он обвинил Россию и сообщил, что обсуждению российских действий будет посвящена первая сессия саммита.

«Россия продолжает игнорировать наши призывы к возвращению к исполнению ДРСМД, и времени остаётся всё меньше. Поэтому мы обсудим дальнейшие шаги НАТО», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Вашингтоне.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Yves Herman

В соответствии с заключенным в 1987 году договором СССР и США обязались уничтожить ракеты средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить их в дальнейшем. 1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из ДРСМД. Американцы считают, что договор фактически не действует, так как Россия, разработав ракету 9М729, якобы нарушила его положения.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, на самом деле никакого нарушения договора нет. Дальность 9М729 — меньше 500 км. Эксперт напоминает, что российское Министерство обороны в январе этого года пошло на беспрецедентный шаг, показав иностранным специалистам, экспертам и журналистам этот боеприпас.

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В ответ на действия Вашингтона президент РФ Владимир Путин подписал 4 марта указ о приостановке выполнения ДРСМД. Россия считает, что США нарушают договор. В частности, в Румынию были поставлены наземные установки американской системы ПРО Aegis — Aegis Ashore, которые можно оснастить крылатыми ракетами средней дальности.

«При этом Россию же называют чуть ли не главной угрозой для США — это неправда. Россия хочет иметь полноценные, равноправные, дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер», — сказал российский лидер в послании Федеральному собранию.

В указе Путина отмечалось, что РФ готова возобновить выполнение договора, только если США будет придерживаться его положений неукоснительно, не допуская нарушений.

«Мы должны готовиться к тому, что ДРСМД уже не будет и будут российские ракеты в Европе. У нас нет намерений развёртывать ядерные носители в Европе, но НАТО должен быть готов обеспечивать сдерживание даже без ДРСМД», — заявил на пресс-конференции Столтенберг.

Между тем в НАТО пока нет единства в вопросе о дальнейшей судьбе ДРСМД. 1 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что её страна не собирается хоронить договор и будет бороться за его сохранение.

«Нужно держать открытым окно для переговоров», — цитирует её слова ТАСС.

Польша заняла противоположную позицию.

«Мы поддерживаем решение США о приостановке обязательств, вытекающих из ДРСМД», — приводит ТАСС заявление польского МИД от 1 февраля.

Как считает эксперт РИСИ Сергей Ермаков, не все европейские страны адекватно оценивают опасность отказа от обязательств по ДРСМД.

«Договор может быть похоронен, но ничего хорошего это не несёт. Но многие в НАТО так не считают. Они не верят, что может быть военно-политическое обострение, поскольку надеются, что формальный выход России и США не развяжет гонку вооружений», — сказал Ермаков в беседе с RT.

Таким образом, считает эксперт, «выработать общую позицию странам-членам альянса по этому вопросу будет непросто».

«США нужен выход в Чёрное море»

Второй ключевой темой саммита в Вашингтоне станет активизация деятельности альянса в черноморском регионе. Об этом заявила на видеобрифинге постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Мы будем обсуждать, что мы можем ещё сделать в Чёрном море, включая увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения», — цитирует её ТАСС.

По словам Хатчисон, подобное внимание к Чёрному морю связано с инцидентом 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Напомним, тогда Киев устроил провокацию: суда ВМС Украины нарушили государственную границу РФ, не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали, из-за чего пограничникам пришлось применить оружие.

Постпред США не уточнила, какие именно члены НАТО будут усиливать своё присутствие в Чёрном море.

Из всех стран, входящих в альянс, законные правовые основания на это имеют только Турция, Болгария и Румыния. С 1936 года конвенция Монтрё регулирует допуск военно-морских сил в Чёрное море. Согласно её положениям, в акватории больше 21 дня могут находиться только корабли государств причерноморского региона.

В октябре 2018 года на Втором форуме безопасности, проходившем в украинском Львове, глава американского экспертного центра Jamestown Foundation Глен Говард высказался за пересмотр конвенции Монтрё.

«Свобода навигации является определяющей в регионе Чёрного моря. США должны продемонстрировать своё присутствие в этом регионе. Однако Конвенция Монтрё 1936 года должна быть пересмотрена. Эта конвенция запрещает странам не из региона Чёрного моря оставаться в водах этого моря больше чем на 21 день, поэтому возможности США там ограничены», — заявил Говард.

Виктор Литовкин считает маловероятным, что НАТО нарушит конвенцию Монтрё, а её пересмотр исключительно силами государств альянса вообще невозможен.

«При пересмотре конвенции должны присутствовать государства, которые её заключали, в том числе и Россия», — сказал он в беседе с RT.

Эксперты полагают, что давить на Россию с целью вынудить её согласиться с пересмотром конвенции Монтрё, НАТО также не будет.

«Некоторые государства действительно изъявили желание отказаться от конвенции Монтрё по причине того, что она старая и не отвечает современным реалиям. Но процесс пересмотра конвенции сложен, это все понимают и это само по себе является препятствием для любых инициатив такого рода», — отмечает Сергей Ермаков.

Кроме того, внутри стран НАТО нет единства относительно того, нужно ли вообще затевать такой пересмотр, подчёркивает эксперт.

«С одной стороны, США, конечно, нужен выход в Чёрное море. Но вместе с тем, сохранение конвенции Монтрё в интересах Турции. Значит, Вашингтону придётся давить не только на Москву, но ещё и на Анкару», — полагает Ермаков.

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Пересмотр конвенции может вызвать серьёзный конфликт между США и их союзником, Турцией, ведь конвенция Монтрё повышает значимость Анкары в НАТО и служит укреплению её безопасности, считает эксперт.

В ходе саммита планируется принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

По словам американского дипломата, «пакет мер в Чёрном море» — это часть ответа альянса на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в этом регионе.

«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге», — сказал он.

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Последнее время альянс проявляет повышенный интерес к причерноморскому региону. Так, 29 марта в Грузии завершились беспрецедентные по составу участников 10-дневные командно-штабные учения. В них были задействованы военные из 25 стран, входящих в НАТО или сотрудничающие с ним.

Корабли НАТО в Чёрном море

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Учения альянса в Чёрном море пройдут и во время саммита в Вашингтоне. В Одессу 1 апреля прибыли фрегаты ВМС Канады Toronto и ВМС Испании Santa Maria. Корабли примут участие в учениях , которые завершатся 13 апреля.

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В них так же будут задействованы эсминец ВМС Нидерландов Evertsen и три фрегата: турецкий Yildirim, румынский Regele Ferdinand и болгарский Drazki. Все эти корабли являются частью 2-й Средиземноморской группы НАТО. Как сообщил на своей пресс-конференции Столтенберг, в Sea Shield—2019 примут участие корабли ВМС Украины и Грузии.

«НАТО будет усиливать возможности вооруженных сил Болгарии, Румынии, Турции и чаще направлять свои корабли в Чёрное море», — полагает Виктор Литовкин.

К этому, по его мнению, и сведутся основные действия НАТО в черноморской акватории.

При этом альянс будет активнее взаимодействовать с Грузией и Украиной, считает эксперт.

Как заявил на пресс-конференции Столтенберг, НАТО уже увеличило число военных кораблей, которые регулярно заходят в порты этих двух государств.