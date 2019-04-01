Главы МИД НАТО обсудят в Вашингтоне меры по ДРСМД и Чёрному морю

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса на предстоящих переговорах в Вашингтоне обсудят дальнейшие шаги в связи с ситуацией с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также в Чёрном море.
Главы МИД НАТО обсудят в Вашингтоне меры по ДРСМД и Чёрному морю
  • Reuters

«Первая сессия будет посвящена России. Россия продолжает нарушать ДРСМД, несмотря на призывы вернуться к соблюдению договора. Время по выполнению ДРСМД истекает. Мы будем обсуждать следующие шаги относительно ДРСМД», — заявил Столтенберг.

Также он отметил, что «НАТО уже активизировало своё присутствие в Чёрном море».

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнёрами в регионе. Только на прошлой неделе я сам наблюдал это сотрудничество на учениях НАТО — Грузия. И сегодня корабли одной из военно-морских групп НАТО находятся на Украине и в Грузии. Эти корабли примут участие в учениях Sea Shield в Чёрном море», — сообщил генсек НАТО.

Он добавил, что ожидает, что «министры на этой неделе согласуют новые меры, чтобы улучшить наблюдение в регионе, усилить поддержку Грузии и Украины со стороны НАТО в таких областях, как подготовка морских сил и береговой охраны, посещение портов и учения, а также обмен информацией».

Ранее стало известно, что главы МИД стран — членов НАТО проведут встречу 3—4 апреля в Вашингтоне по случаю 70-летия создания альянса.

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