Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море
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Об этом в ходе брифинга заявила постоянный представитель США при организации Кей Бейли Хатчисон.
«Мы будем обсуждать, что мы можем ещё сделать в Чёрном море, включая увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения», — приводит её слова ТАСС.
Отмечается, что переговоры состоятся в Вашингтоне 3—4 апреля.
Ранее сообщалось о прибытии в порт Одессы фрегатов Королевских военно-морских сил Канады и Военно-морских сил Испании.