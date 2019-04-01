Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Руководители внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса в ходе встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Чёрном море.

Об этом в ходе брифинга заявила постоянный представитель США при организации Кей Бейли Хатчисон.

«Мы будем обсуждать, что мы можем ещё сделать в Чёрном море, включая увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения», — приводит её слова ТАСС.

Отмечается, что переговоры состоятся в Вашингтоне 3—4 апреля.

Ранее сообщалось о прибытии в порт Одессы фрегатов Королевских военно-морских сил Канады и Военно-морских сил Испании.