Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Фрегаты королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании прибыли в порт Одессы.

Об этом пишет «Думская».

Менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта Евгений Прокопец сообщил, что корабли прибыли в понедельник утром 1 апреля.

Речь идёт о фрегате королевских ВМС Канады Toronto и фрегате ВМС Испании Santa Maria.

23 марта сообщалось, что корабль Военно-морских сил Франции Capricorne прибыл в порт Одессы.

6 марта в Одесский порт зашли два корабля НАТО Военно-морских сил Турции. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о заходе двух кораблей НАТО в порт Одессы.