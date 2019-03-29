«Стратегический плацдарм»: зачем НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю

НАТО собирается расширить сотрудничество с Грузией в вопросах безопасности Чёрного моря. Об этом сообщил представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай. Заявление было сделано на совместных командно-штабных учениях «НАТО—Грузия 2019», во время которых генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал поддержать евроатлантические устремления Тбилиси. По мнению экспертов, Грузия, как и Украина, получит списанные американские корабли, которые вряд ли смогут усилить её флот. Кроме того, аналитики отмечают, что планы НАТО направлены на усиление напряжённости в Чёрном море и психологического давления на Россию, однако говорить о возможном соперничестве грузинского флота с российским не приходится.

НАТО совместно с Грузией будет заниматься вопросами безопасности Чёрного моря. Об этом заявил представитель генсека альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай.

«Альянс намечает конкретные шаги в направлении активизации и расширения сотрудничества с Грузией в вопросах безопасности Чёрного моря», — сказал он 28 марта в интервью тбилисской телекомпании «Имеди».

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, в рамках визита в Грузию 24—25 марта повторил свои прежние заявления о том, что страна вступит в альянс. Однако сроки названы не были.

«Союзники чётко сказали, что Грузия станет членом НАТО. При этом нам известно о статусе оккупированных территорий, это вопрос, по урегулированию которого мы должны найти пути, но на данном этапе главное, чтобы Грузия направила всё своё внимание на реформы, на их продолжение и реализацию», — заявил Столтенберг в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Тбилиси

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© Irakli Gedenidze

Аппатурай и Столтенберг прибыли в Грузию в рамках учений «НАТО—Грузия 2019». Десятидневные ежегодные командно-штабные учения, официально закрывающиеся 29 марта, беспрецедентны по количеству участников. Впервые за пять лет проведения в них задействованы 24 страны. В частности, военнослужащие США, Великобритании, Франции, Германии, Болгарии, Литвы, Азербайджана и других государств, как входящих, так и не входящих в альянс. В 2018 году учения насчитывали 13 стран-участниц.

Глава грузинского оборонного ведомства Леван Изория заявил, что эти учения не направлены против России.

«Цели НАТО чисто оборонительные и сценарий этих учений никак не направлен против российской угрозы», — отметил он в эфире телеканала «Имеди».

При этом в официальном заявлении, распространённом Министерством обороны Грузии, утверждается, что одна из целей учений — отработка готовности реагировать на кризисы, «не предусмотренные пятой статьёй устава НАТО». В пятой статье идёт речь о коллективной самообороне стран-членов альянса. Таким образом, как считают эксперты, на учениях в Грузии, очевидно, отрабатываются меры реагирования на угрозы со стороны государств, не входящих в НАТО.

«Москитный флот»

Эксперты отмечают, что ценность Грузии для альянса велика благодаря стратегическому положению страны. Это демонстрируют и нынешние учения, весьма представительные по количеству стран-участников.

«Грузия рассматривается альянсом как важный стратегический плацдарм на Кавказе. Поэтому НАТО весьма трепетно относится к грузинской территории», — отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

Особую важность для НАТО представляют грузинские порты на Чёрном море. Туда могут заходить военные корабли США, говорит Коновалов.

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Американский флот и сейчас нередко появляется у берегов Грузии. Один-два раза в год, на протяжении десятка лет, корабли ВМС США посещают порты страны. Иногда Грузия и Соединённые Штаты проводят совместные военные учения на море. Например, в августе 2018 года Батуми посетил эсминец ВМС США Carney. Вместе с тремя катерами береговой охраны Грузии он отрабатывал действия по задержанию судов-нарушителей и проверке лиц, находящихся на этих судах, сообщает сайт грузинского МВД.

Как предполагают аналитики, вероятно, в более активном использовании портов Грузии военно-морскими силами стран НАТО и будет заключаться то расширение сотрудничества, о котором говорил Аппатурай. Поэтому американцы прикладывают определенные усилия к улучшению инфраструктуры флота на грузинской территории. Так, за прошедшие несколько лет в Грузии на деньги США были созданы стоянка для военных катеров в Батуми, оперативный центр береговой обороны в Супсе, установлены четыре радиолокационных станции на черноморском побережье.

Правда, как напоминает Коновалов, присутствие альянса в Чёрном море в любом случае обречено оставаться очень скромным. Причиной являются действующие международно-правовые ограничения. В соответствии с принятой в 1936 году конвенцией Монтрё, в Чёрном море не могут находиться больше 21 дня корабли, не относящиеся к флотам государств причерноморского региона.

Также Коновалов сомневается, что расширение сотрудничества НАТО и Грузии приведёт к существенному увеличению боевых возможностей грузинского военно-морского флота.

«Альянс сильно обжёгся в августе 2008 года, — говорит эксперт. — В результате боевых действий по зубам получил тот, кто стоял за грузинской армией».

Этот неудачный опыт, считает Коновалов, заставляет НАТО действовать осторожно, когда речь заходит о конкретных шагах, направленных на вооружение грузинской армии и флота. В нынешнем состоянии военно-морские силы Грузии не представляют собой серьёзной угрозы, отмечает эксперт.

«Грузинский флот и до 2008 года почти ничего из себя представлял: там были лишь малые катера и переоборудованные гражданские суда. Во время войны весь этот металлолом был уничтожен. На сегодняшний день у Грузии новый, если можно так выразиться, флот, но ситуация с его боеспособностью серьёзно не изменилась», — говорит Коновалов.

В структуре грузинских вооруженных сил даже отсутствует военно-морской флот как отдельный род войск. Есть береговая охрана, входящая в состав МВД. На её вооружении — лишь устаревшие небольшие корабли, в основном, подаренные американцами. Так, летом прошлого года они передали Грузии два сторожевых катера типа Island, которые были выведены в 2014 году из состава береговой охраны США. Кроме того, на вооружении Грузии имеются несколько американских катеров Point постройки 60-х годов прошлого века.

Грузинские военнослужащие на церемонии закрытия совместных военных под руководством НАТО

Reuters

© David Mdzinarishvili

«Разумеется, и речи не идёт, чтобы этот «флот» как-то соперничал с Черноморским флотом РФ», — уверен Коновалов.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, экономика Грузии не позволяет ей иметь серьёзные ВМС.

«Качество и количество флота зависит от экономики страны. На сегодняшний день Грузия неудачно развивает свою экономику, поэтому она не в состоянии построить боевой флот», — подчеркнул в беседе с RT эксперт.

По его мнению, Грузия и дальше будет стараться развивать «москитный» флот из устаревших катеров, который будет представлять какую-то опасность разве что в случае столкновения с военно-морскими силами Абхазии. Напомним, схожей тактики «москитного флота» придерживаются и украинские ВМС, которому в сентябре 2018 года Соединённые Штаты так же передали катера типа Island, списанные береговой охраной США.

«Не исключено, что США, Франция, Германия, Норвегия могут поставить бывшие в употреблении корабли в Грузию. Украина ведь покупает ржавые корабли у США», — сказал RT военный эксперт Виктор Литовкин.

«Попытка запугать Россию»

С 2003 года Грузия хочет присоединиться к альянсу. В апреле 2008-го участники саммита НАТО в Бухаресте одобрили это стремление. Однако до сих пор страна так и не получила план действий по подготовке к членству в НАТО, который в обязательном порядке предлагается всем реальным кандидатам на вступление в альянс. По мнению Ивана Коновалова, это объясняется тем, что Грузия по-прежнему считает Абхазию и Южную Осетию своими неотъемлемыми территориями — то есть, имеет неразрешенный территориальный конфликт.

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«Если Грузия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, тогда есть шанс вступить в НАТО. Но вряд ли грузинское руководство примет такое решение», — считает Коновалов.

По мнению Андрея Кошкина, заявления о намерениях расширить сотрудничество НАТО с Грузией по Чёрному морю — «это попытка на словах запугать Россию». Именно с этим, а не с реальными планами усилить грузинский флот и присоединить страну к альянсу, связаны заявления Аппатурая и Столтенберга, считает эксперт.

«На самом деле НАТО понимает, что Грузия — проблемное государство, которое лучше держать подальше, но на поводке», — отметил Кошкин.

Что касается учений «НАТО—Грузия 2019», то, по мнению Андрея Кошкина, это своеобразное послание России — некая мера психологического воздействия.

«Эти командно-штабные учения проводятся с целью показать России, что она находится в центре недружественного кольца, их цель — сделать так, чтобы Россия вышла из себя», — отмечает эксперт.

Ракетный крейсер «Москва» и корабли Черноморского флота в Севастополе

РИА Новости

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Однако достичь этой цели ни НАТО, ни тем более Грузии не удастся, уверен Кошкин.

«Россия сможет эффективно отстоять свои интересы в Чёрном море, обладая большим количеством надводных кораблей, надёжно прикрывающих береговую линию», — подчеркнул он.

Схожее мнение высказал Иван Коновалов.

«Черноморский флот РФ представляет мощную силу, способную дать отпор любому агрессору», — подытожил Коновалов.