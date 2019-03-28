НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю

Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности, в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в интервью тбилисской телекомпании «Имеди».

По его словам, «НАТО уделяет большое внимание вопросам безопасности на Чёрном море и сотрудничеству с Грузией в этом направлении».

«Альянс намечает конкретные шаги в направлении активизации и расширения сотрудничества с Грузией в вопросах безопасности Черного моря», — сказал Аппатурай.

При этом он добавил, что «у Грузии есть все возможности для успешного продолжения процесса интеграции в НАТО».

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в Тбилиси намерены активно сотрудничать с НАТО в процессе обеспечения безопасности Чёрного моря. Об этом он сказал после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Бахтадзе добавил, что «Грузия придаёт важнейшее значение процессу обеспечения безопасности на Чёрном море и в регионе».

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря.

В МИД Абхазии также прокомментировали командно-штабные учения НАТО и Грузии, отметив, что данные мероприятия являются открытым вызовом национальной безопасности страны.