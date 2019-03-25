Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о Грузии

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Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса.
Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о Грузии
  • Reuters

«Генеральный секретарь НАТО — это не только военная должность, но и политическая. И заявления, подобные тем, что прозвучали в Тбилиси — заявления политические, которые мы слышим уже не первый десяток лет», — сказал Липовой.

По его словам, теоретическое членство в НАТО таких стран, как Грузия, создаст проблемы только для самого альянса.

Кроме того, отметил эксперт, у Грузии есть спорные территории.

Как прогнозирует Липовой, всё сотрудничество будет сведено к ежегодным совместным военным учениям на территории Грузии и к таким политическим высказываниям от первых лиц НАТО.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря.

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