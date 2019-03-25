Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о Грузии
- Reuters
«Генеральный секретарь НАТО — это не только военная должность, но и политическая. И заявления, подобные тем, что прозвучали в Тбилиси — заявления политические, которые мы слышим уже не первый десяток лет», — сказал Липовой.
По его словам, теоретическое членство в НАТО таких стран, как Грузия, создаст проблемы только для самого альянса.
Кроме того, отметил эксперт, у Грузии есть спорные территории.
Как прогнозирует Липовой, всё сотрудничество будет сведено к ежегодным совместным военным учениям на территории Грузии и к таким политическим высказываниям от первых лиц НАТО.
Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН оценил намерение Грузии и НАТО провести мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря.