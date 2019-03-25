Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.

«Грузия — особенный партнёр НАТО. В прошлом году мы вновь подтвердили, что решение Бухарестского саммита 2008 года остаётся в силе и Грузия обязательно станет членом НАТО», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в ходе совместной пресс-конференции с Мамукой Бахтадзе, премьер-министром Грузии, Столтенберг добавил, что Тбилиси вносит «самый масштабный вклад» в общее дело.

«Проходящие совместные учения подтверждают, что у нас очень сильное сотрудничество», — заключил генсек альянса.

В январе грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что страна «практически стоит на пороге НАТО».

Летом 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность вступления Грузии в Североатлантический альянс.