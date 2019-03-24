Столтенберг подтвердил приверженность членству Грузии в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приверженность альянса решению Бухарестского саммита, по которому Грузия может стать членом НАТО при условии соответствия его стандартам.
Столтенберг подтвердил приверженность членству Грузии в НАТО
  • Reuters
  • © Yves Herman

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе провёл рабочий ужин со Столтенбергом.

«Стороны обсудили достигнутый Грузией прогресс на пути членства в НАТО и евроатлантической интеграции. Генсек НАТО ещё раз подтвердил приверженность альянса решению Бухарестского саммита», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Столтенберг прибыл в Грузию.

В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».

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