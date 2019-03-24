Столтенберг подтвердил приверженность членству Грузии в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приверженность альянса решению Бухарестского саммита, по которому Грузия может стать членом НАТО при условии соответствия его стандартам.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе провёл рабочий ужин со Столтенбергом.

«Стороны обсудили достигнутый Грузией прогресс на пути членства в НАТО и евроатлантической интеграции. Генсек НАТО ещё раз подтвердил приверженность альянса решению Бухарестского саммита», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Столтенберг прибыл в Грузию.

В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».