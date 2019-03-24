Столтенберг подтвердил приверженность членству Грузии в НАТО
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.
Отмечается, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе провёл рабочий ужин со Столтенбергом.
«Стороны обсудили достигнутый Грузией прогресс на пути членства в НАТО и евроатлантической интеграции. Генсек НАТО ещё раз подтвердил приверженность альянса решению Бухарестского саммита», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Столтенберг прибыл в Грузию.
В январе президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».