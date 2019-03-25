Грузия и НАТО проведут мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в Тбилиси намерены активно сотрудничать с НАТО в процессе обеспечения безопасности Чёрного моря. Об этом он сказал после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«В ходе встречи с генсеком НАТО был обсуждён широкий спектр вопросов расширения сотрудничества Грузии и НАТО, в том числе вопрос о роли Грузии в процессе обеспечения безопасности на Чёрном море. Мы планируем осуществить мероприятия в направлении», — цитирует ТАСС грузинского премьера.

Он добавил, что «Грузия придаёт важнейшее значение процессу обеспечения безопасности на Чёрном море и в регионе».

Ранее Столтенберг заявил, что Грузия является особенным партнёром НАТО.

В конце января генсек Североатлантического альянса сказал, что НАТО наращивает сотрудничество с Военно-морскими силами Грузии в Чёрном море.

Он отметил, что «Грузия и НАТО разделяют озабоченность относительно российского военного усиления в Черноморском регионе».