Грузия и НАТО проведут мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря
- © Georgian Prime Minister'S Offi/Xinhua
- globallookpress.com
«В ходе встречи с генсеком НАТО был обсуждён широкий спектр вопросов расширения сотрудничества Грузии и НАТО, в том числе вопрос о роли Грузии в процессе обеспечения безопасности на Чёрном море. Мы планируем осуществить мероприятия в направлении», — цитирует ТАСС грузинского премьера.
Он добавил, что «Грузия придаёт важнейшее значение процессу обеспечения безопасности на Чёрном море и в регионе».
Ранее Столтенберг заявил, что Грузия является особенным партнёром НАТО.
В конце января генсек Североатлантического альянса сказал, что НАТО наращивает сотрудничество с Военно-морскими силами Грузии в Чёрном море.
Он отметил, что «Грузия и НАТО разделяют озабоченность относительно российского военного усиления в Черноморском регионе».