В МИД Абхазии назвали учения Грузии и НАТО вызовом нацбезопасности

В МИД Абхазии прокомментировали командно-штабные учения НАТО и Грузии, отметив, что данные мероприятия являются открытым вызовом национальный безопасности страны.

«Настоятельно призываем Тбилиси и Брюссель осознать пагубность столь откровенной демонстрации своих военных амбиций», — говорится в сообщении республики.

Там отметили, что открытая ставка Грузии на форсированную интеграцию страны в военные структуры НАТО «делает всё более сомнительным декларируемое «миролюбие» грузинской стороны».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.

В январе грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что страна «практически стоит на пороге НАТО».

Летом 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность вступления Грузии в Североатлантический альянс.