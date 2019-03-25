В МИД Абхазии назвали учения Грузии и НАТО вызовом нацбезопасности

Короткая ссылка
В МИД Абхазии прокомментировали командно-штабные учения НАТО и Грузии, отметив, что данные мероприятия являются открытым вызовом национальный безопасности страны.
В МИД Абхазии назвали учения Грузии и НАТО вызовом нацбезопасности
  • Reuters

«Настоятельно призываем Тбилиси и Брюссель осознать пагубность столь откровенной демонстрации своих военных амбиций», — говорится в сообщении республики.

Там отметили, что открытая ставка Грузии на форсированную интеграцию страны в военные структуры НАТО «делает всё более сомнительным декларируемое «миролюбие» грузинской стороны».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.

В январе грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что страна «практически стоит на пороге НАТО».

Летом 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность вступления Грузии в Североатлантический альянс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить