«Вряд ли это прибавит спокойствия региону»: с чем связан новый «визит» кораблей НАТО в Чёрное море

Британский эсминец «Дункан» вошёл в акваторию Чёрного моря в сопровождении турецкого фрегата «Газиантеп». По данным Генштаба ВМС Румынии, позднее к этим боевым судам НАТО присоединится ещё одно — «Реджеле Фердинанд». Корабли зайдут в порт Констанца, где 1-2 февраля будут обсуждаться детали совместных учений в Чёрном море сразу двух постоянных военно-морских группировок альянса. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время завершится разработка пакета мер по усилению военного присутствия в Черноморском регионе. При этом он подчеркнул, что члены объединения намерены вести политический диалог с Москвой с позиции силы.

Британский ракетный эсминец «Дункан» и турецкий ракетный фрегат «Газиантеп» вошли в акваторию Чёрного моря для участия в совместной операции по наблюдению на море. Об этом сообщили в Объединённом военно-морском командовании НАТО.

Эти корабли входят во Вторую постоянную военно-морскую группировку НАТО (Standing NATO Maritime Group, SNMG-2), которая преимущественно проводит операции в Средиземном море. Группировка включает в себя от четырёх до восьми боевых кораблей и танкер, периодически сменяющиеся по ротационному принципу.

В настоящее время флагманом SNMG-2 является эскадренный миноносец «Дункан». Британский корабль в понедельник, 29 января, вышел в район проведения операции из бухты Суда — залива на северо-западе Крита, где расположен один из опорных пунктов НАТО в Восточном Средиземноморье.

Позднее к «Дункану» и «Газиантепу» присоединится вошедший в состав военно-морской группировки флагман ВМС Румынии «Реджеле Фердинанд» («Король Фердинанд»).

В распространённом накануне заявлении Генштаба ВМС Румынии говорится, что корабли НАТО войдут в крупный морской порт Констанца, где 1—2 февраля пройдёт обсуждение деталей совместных учений в Чёрном море. При этом в румынскую гавань прибудут как корабли SNMG-2, так и суда, входящие в противоминную группировку Североатлантического альянса.

«Постоянная военно-морская группировка SNMG-2, в состав которой входят фрегат «Реджеле Фердинанд», британский эскадренный миноносец «Дункан» и турецкий фрегат «Газиантеп», проведут 30 января — 17 февраля операции морского наблюдения и другие миссии в национальных и международных водах Чёрного моря», — говорится в сообщении.

В румынском Генштабе ВМС отметили, что в регионе уже действует постоянная военно-морская противоминная группировка SNMCMG-2, включающая в себя британское гидрографическое исследовательское судно «Энтерпрайз», румынский морской тральщик «Лейтенант Лупу Динеску» и турецкий тральщик «Акай». Мероприятия по наблюдению за навигацией в бассейне Чёрного моря стартовали 24 января и продлятся до 13 февраля.

После выхода из порта в понедельник, 5 февраля, британские, турецкие и румынские суда примут участие в совместных учениях по повышению оперативной совместимости между кораблями НАТО, находящимися под единым командованием постоянных группировок.

В Генштабе добавили, что для повышения сложности учений к ним будет привлечено два самолёта МиГ-21 румынских ВВС.

После завершения миссий обе военно-морские группировки НАТО посетят болгарские порты Бургас и Варна, а затем примут участие в совместных морских учениях с кораблями ВМС Болгарии и Турции.

«Сила есть — ума не надо»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT назвала целью появления в акватории Чёрного моря кораблей НАТО оказание давления на Россию.

«Вхождение в акваторию Чёрного моря корабля, который принадлежит Североатлантическому альянсу, является продолжением реализации агрессивной стратегии НАТО по отношению к России. Сила есть — ума не надо. Вряд ли это прибавит мира и спокойствия региону. Корабли входят в акваторию Чёрного моря с целью оказания психологического давления на Россию», — сказала Ковитиди.

Британский эсминец «Дункан» входит в Чёрное море

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«Диалог с позиции силы»

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс закончит разработку пакета мер по усилению военного присутствия в Черноморском регионе на предстоящей встрече министров обороны НАТО, которая пройдёт в Брюсселе 15—16 февраля.

«Действия НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе и Черноморском регионе носят сбалансированный характер и являются ответом на решительные действия России, её готовность использования военной силы», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек альянса добавил, что он провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и ни США, ни НАТО не нацелены на конфронтацию или новую холодную войну с Россией.

«Нам необходим политический диалог для снятия напряжённости, но с позиции силы», — добавил Столтенберг.

В свою очередь президент Болгарии Румен Радев заявил, что усиление НАТО должно идти рука об руку с углублением политического диалога с Россией: «Это необходимо, чтобы избежать конфронтации».

В то же время Столтенберг назвал «назойливую Россию» одной из главных угроз современности наряду с нестабильностью на Ближнем Востоке и развитием ядерной программы КНДР.

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«Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности за целое поколение. Нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, нарушающая международные границы назойливая Россия, ядерное укрепление Северной Кореи и развитие межконтинентальных баллистических ракет являются фундаментальными угрозами глобальной безопасности и стабильности. Такие проблемы, как терроризм и кибератаки, не знают границ и ещё больше подрывают нашу безопасность», — заявил генсек альянса сербскому изданию «Политика».

У Чёрного моря

Напомним, корабли стран НАТО с завидной регулярностью проводят учения в Черноморском регионе. Так, 5 января 2018 года в совместных тренировках с морской авиацией ВМС Украины принял участие американский ракетный эсминец «Карни», зашедший в порт Одессы.

Целью захода миноносца в украинскую гавань было заявлено «проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнёров НАТО». Спустя неделю «Карни» покинул акваторию Чёрного моря.

Существенные ограничения на присутствие военных кораблей нечерноморских государств в акватории Чёрного моря были введены Конвенцией Монтрё о проливах 1936 года. Общий тоннаж таких судов не должен превышать 30 000 тонн, а время их нахождения в акватории Чёрного моря ограничивается 21 сутками.