Генсек НАТО назвал «назойливую Россию» одной из фундаментальных угроз безопасности мира

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Основными угрозами безопасности в современном мире является ситуация на Ближнем Востоке, «назойливая Россия» и ядерное усиление КНДР. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью за целое поколение», — цитирует Столтенберга издание Politika.

По его словам, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, назойливая Россия, нарушающая международные границы, ядерное укрепление Северной Кореи и развитие межконтинентальных баллистических ракет являются фундаментальными угрозами для глобальной безопасности и стабильности.

«Такие проблемы, как терроризм и кибератаки, не знают границ, что дополнительно подрывает нашу безопасность», — подчеркнул генсек альянса.

Ранее Столтенберг выступил за политический диалог со ставшей «более самоуверенной» Россией.

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