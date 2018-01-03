Генсек НАТО выступил за политический диалог со ставшей «более самоуверенной» Россией

В НАТО считают правильной политику выстраивания диалога с Россией и отказа от развязывания новой холодной войны, заявил генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. Мы не хотели бы повторения холодной войны и гонки вооружений. Мы выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не так прост», — сказал Столтенберг.

По его словам, необходимо увеличивать число контактов между Москвой и НАТО, в том числе по линии военных связей. В качестве примера Столтенберг привёл недавние переговоры с главой Генштаба России Валерием Герасимовым.

Ранее Столтенберг заявил, что рассчитывает на проведение новых заседаний Совета Россия — НАТО в 2018 году.