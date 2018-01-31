Два корабля НАТО вошли в Чёрное море

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Ракетный эсминец ВМС Великобритании «Дункан» и турецкий фрегат «Газиантеп» вошли в акваторию Чёрного моря.

Об этом сообщается в Twitter Объединённого военно-морского командования НАТО. 

5 января в Чёрное море вошёл ракетный эсминец «Карни» (DDG-64), после чего зашёл в порт Одессы с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море и укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнёров НАТО».

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