В порт Одессы зашёл эсминец ВМС США

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В порт Одессы зашёл американский эсминец Carney DDG64. Об этом сообщает «Думская».

Как отмечается, он стал первым кораблём НАТО, посетившим Одессу в 2018 году.

Эсминец останется в городе до 11 января.

По данным издания, американское командование обозначило целью визита — «проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».

Ранее сообщалось, что Carney вошёл в Чёрное море. 

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