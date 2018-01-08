В порт Одессы зашёл эсминец ВМС США
В порт Одессы зашёл американский эсминец Carney DDG64. Об этом сообщает «Думская».
Как отмечается, он стал первым кораблём НАТО, посетившим Одессу в 2018 году.
Эсминец останется в городе до 11 января.
По данным издания, американское командование обозначило целью визита — «проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».
Ранее сообщалось, что Carney вошёл в Чёрное море.
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