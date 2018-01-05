Американский эсминец Carney вошёл в Чёрное море

Американский эсминец USS Carney DDG64 вошёл в Чёрное море.

Как сообщает «Думская», эсминец может зайти в порт Одессы.

Отмечается, что в июле 2017 года этот эсминец принимал участие в учениях «Си Бриз-2017». Во время них на борт корабля поднимался президент Украины Пётр Порошенко.

Также он заходил в Чёрное море в октябре 2017 года.

Carney относится к типу эсминцев «Арли Бёрк» и несёт 96 пусковых установок для различного типа ракет.