Корабли Украины и Грузии примут участие в учениях НАТО в Чёрном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в ближайшее время проведёт учения в Чёрном море с участием кораблей Украины и Грузии.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Сегодня корабли военно-морской группы НАТО находятся на Украине и в Грузии. Они примут участие в учениях Sea Shield с участием кораблей Украины и Грузии», — заявил Столтенберг.

Ранее вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с заместителем помощника президента Соединённых Штатов Фионой Хилл заявила, что Киев ожидает усиления военного присутствия НАТО в Чёрном море.

В четверг, 28 марта, в Чёрное море вошли корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО. В их числе флагман соединения — нидерландский фрегат Evertsen, а также канадский и испанский фрегаты — Toronto и Santa Maria соответственно. Их сопровождают фрегаты стран региона — болгарский Drazki, турецкий Yildirim и румынский Regele Ferdinand.