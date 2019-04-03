США надеются, что Северная Македония станет членом НАТО осенью

В США выразили надежду, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года, сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что Северная Македония будет новым членом (альянса. — RT) этой осенью», — сказала постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

11 января в парламенте Македонии утвердили закон о внесении поправок в Конституцию для переименования страны в Северную Македонию.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует данное событие и «с нетерпением ждёт» Северную Македонию в НАТО.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН отметил, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.