Эксперт прокомментировал ситуацию с переименованием Македонии

Сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Артём Улунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с переименованием Македонии.

По словам эксперта, для руководства Бывшей югославской республики Македония было важно решить главную проблему — интеграцию со странами Евросоюза и полноценное участие в НАТО, но при этом сохранить свою национальную идентичность.

«Всё это можно было решить только при одном условии — если договориться с Грецией. Для Афин эта тема была очень больной, потому что проблема территориальной целостности на Балканах является одной из наиболее острых и конфликтных», — пояснил Улунян.

Как полагает эксперт, достижению компромисса способствовало давление на Афины и Скопье из Вашингтона и Брюсселя.

Вместе с тем, добавил Улунян, это не значит, что решены все вопросы.

«Сейчас даже вопрос не столько с названием связан, сколько с флагом этой страны, потому что ныне существующий флаг так или иначе ассоциируется с Александром Македонским», — рассказал он.

Эксперт добавил, что для греков это тоже имеет принципиальное значение.

Ранее президент Македонии Георге Иванов заявил, что не согласен с заключённым договором между Скопье и Афинами, который предусматривает переименование страны.