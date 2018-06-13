Президент Македонии отказался переименовывать страну

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не согласен с заключённым ранее договором между Скопье и Афинами, который предусматривает переименование страны.

Об этом сообщает Tera TV.

«Это соглашение не объединяет общество, наоборот, оно ещё больше разделяет его. Я буду стремиться к решению, которое не будет нарушать достоинство македонского народа и граждан Республики Македония», — сказал он.

По его словам, данный договор нарушает конституцию страны.

При этом глава страны добавил, что стремление Македонии в НАТО и ЕС не может оправдать данного шага.

«Моя позиция окончательна, и я не позволю поколебать меня давлением, шантажом и угрозами. Я не буду подписывать этот вредоносное соглашение», — заключил Иванов.

Ранее сообщалось, что греческая и македонская стороны достигли соглашения, которое предусматривало переименование Республики Македония. Как заявил премьер-министр балканского государства Зоран Заев, страна будет переименована в Республику Северная Македония.