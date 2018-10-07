«Цель Вашингтона — не борьба с терроризмом»: чего добились США за 17 лет военного присутствия в Афганистане

7 октября 2001 США начали военную операцию «Несокрушимая свобода» на территории Афганистана. Вторжение в исламскую республику стало ответом на теракты 11 сентября. В преддверии очередной годовщины Pew Research Center опубликовал данные опроса, согласно которому почти половина американцев считают, что Вашингтон не достиг своих целей в Афганистане. Так полагают 49% опрошенных. За 17 лет Соединённым Штатам не удалось разгромить движение «Талибан»*. При этом эксперты отмечают, что теперь Вашингтон решил пойти другим путём и начал переговоры с руководством террористов. Аналитики полагают, что Белый дом готов согласиться на возвращение талибов во власть, если они пойдут на уступки и сохранят американские авиабазы.

Почти половина американцев (49%) считают, что США не достигли тех целей, которые ставили перед собой, вторгаясь в Афганистан 17 лет назад. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованного социологической службой Pew Research Cente в преддверии очередной годовщины начала операции «Несокрушимая свобода».

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В исследовании приняли участие 1754 американцев в возрасте от 18 лет из всех 50 штатов и округа Колумбия. Положительно оценили итоги американского военного присутствия 35% респондентов. Ещё 16% не смогли дать однозначной оценки.

При этом многие граждане США, принявшие участие в исследовании, полагают, что решение вторгнуться в Афганистан было правильным. Так считают 45% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 39%. Однако, если сопоставлять эти данные с результатами опросов в предыдущие годы, то заметна тенденция переоценки правильности такого решения. Так, в 2006 году 69% американцев считали, что вторжение в Афганистан было необходимым.

Pew Research Center отмечает, что пессимизм в отношении результатов военной миссии в Афганистане в США преобладал уже 2014—2015 годах. В то же время когда в 2009—2011 американцам задавали вопрос, добьются ли США успехов в Афганистане, большинство отвечали положительно.

«Прошло уже 17 лет. И нет никаких перспектив, никакой надежды на стабилизацию ситуации в Афганистане и разгром антиамериканских сил», — сообщил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, объясняя разочарование рядовых граждан США политикой их страны в отношении Афганистана.

По его словам, американцы, созывавшие конференции под лозунгом «Демократия на марше», где обсуждалось, как они будут менять государственное устройство в Ираке и Афганистане, «теперь видят, что это марш в сторону ада».

«Воз и ныне там»

7 октября 2001 года началась операция США в Афганистане, получившая название «Несокрушимая свобода». Вашингтон анонсировал её как ответ на террористические атаки 11 сентября. В них не участвовали афганские граждане, однако на территории, контролируемой движением «Талибан», находился предполагаемый организатор теракта — главарь «Аль-Каиды»** Усама бен Ладен.

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После того как 20 декабря 2001 года Совбез ООН принял резолюцию №1386, которая санкционировала американское военное присутствие в Афганистане, в стране были размещены Международные силы содействия безопасности (ISAF) под эгидой НАТО. Их основу составил американский контингент, достигавший 101 тыс. человек на пике операции в 2011 году.

В том же году президент США Барак Обама заявил о начале вывода американских войск из Афганистана. В 2014-м «Несокрушимую свободу» сменила миссия НАТО «Решительная поддержка». Теперь главная задача Североатлантического альянса заключалась в подготовке афганских военных. В Афганистане сейчас находятся около 14 тыс. американских солдат и офицеров (точные цифры не разглашаются).

За время операции в Афганистане США потеряли убитыми около 2000 человек, ранеными — 20 000. Счёт погибших и пострадавших афганцев идёт на сотни тысяч человек. Только в 2017 году, согласно данным офиса верховного представителя ООН по правам человека, жертвами боевых действий стали 10 453 мирных жителя: 3438 погибли и 7015 были ранены.

В 2011 году был уничтожен Усама бен Ладен, правда, не в Афганистане, а на территории соседнего Пакистана. В 2013-м погиб лидер «Талибана» мулла Омар. Однако боевые действия на территории страны продолжаются до сих пор, а само движение «Талибан» так и не разгромлено.

Афганские талибы

Reuters

По данным специального генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, которые он представил конгрессу США 30 июля 2018 года, на тот момент влияние повстанцев, включая не только «Талибан», но и ИГ*** и другие группы боевиков, распространялось почти на 125 тыс. кв. км (19,4 % территории страны), где проживают 12% населения. Ещё 22% территории Афганистана, где проживают 23% его граждан, являются зоной, за которую с переменным успехом ведут борьбу правительственные войска и исламисты.

Непрекращающиеся террористические атаки в Кабуле и других городах страны стали элементом повседневности. В 2017 году самолёт министра обороны США Джеймса Мэттиса чуть не попал под ракетный обстрел боевиков. Усилия США по борьбе с наркобизнесом и вовсе приводят к обратному результату.

«Годы идут и идут, а воз и ныне там», — подытожил Александр Домрин.

Истинные цели

В то же время опрошенные RT эксперты по Афганистану считают, что на самом деле, несмотря на то что ситуация в этой стране далека от стабильной, США добились большинства поставленных перед вторжением целей.

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«Говоря о целях, нужно разграничивать те, что ставились реально, и те, что декларировались для граждан, в том числе своих собственных», — заявил RT эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, действительный член Русского географического общества Александр Князев.

По его словам, США на самом деле выполнили задачи, которые ставили в сентябре 2001 года, и сейчас держат ситуацию в стране под контролем, но американские военные шли в Афганистан не за тем, чтобы искоренить там терроризм и исламизм.

«Реальные интересы США — это утверждение своего долгосрочного военного присутствия в Афганистане и возможность влияния на региональные процессы. Например, противодействие Ирану, возобновлённому влиянию России в регионе, китайским проектам», — утверждает эксперт.

Подобного мнения придерживается и эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров.

«Главная цель американской политики в Афганистане заключается вовсе не в борьбе с терроризмом и наркопроизводством, — отметил Верхотуров в беседе с RT. — Им нужны крупные авиабазы — они их и держат, а что творится вокруг, их беспокоит постольку-поскольку».

По этой причине, отмечают эксперты, несмотря на непопулярность афганской войны в США, Вашингтон отказывается рассматривать вопрос вывода своих военнослужащих из этой страны в ближайшее время. Более того, 4 июля Пентагон анонсировал намерение увеличить американскую группировку в Афганистане ещё на 4 тыс. человек. Наращивают свои силы в Афганистане и союзники США по НАТО.

В течение последнего года обсуждалась возможность привлечения в Афганистан сотрудников частных военных корпораций — СМИ приписывали эту идею основателю ЧВК Blackwater (ныне Academi) Эрику Принсу, но 4 октября 2018 года официальный Кабул заявил, что не нуждается в услугах наёмников.

Самолёт A-10 ВВС США на базе в Кандагаре

Reuters

© Omar Sobhani

Уходят в тень

Одновременно США заявляют, что готовы вести переговоры с «Талибаном». Так, 29 сентября спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что Соединённые Штаты готовы говорить с повстанцами без предварительных условий. Талибы, однако, настаивают, что ни о каком мирном процессе не может быть и речи без вывода всех иностранных военных из страны.

Свои усилия по примирению в Афганистане предпринимает и Россия, которая ранее предложила провести переговоры по афганскому урегулированию в Москве, на что согласились представители «Талибана».

Однако представители США, а за ними и официальные афганские власти отказались от поездки в российскую столицу. Переговоры по просьбе Кабула перенесли на неопределённый срок.

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Тем не менее, как отметила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия готова сотрудничать с США по Афганистану.

«На определённых этапах, даже не так давно, они высказывали такую решимость, но как только дело доходит до практической стороны обмена представителями, начала переговоров, все уходят в тень по неизвестным причинам», — отметила Захарова.

По мнению Александра Домрина, причина такого поведения США — линия администрации Трампа на отказ от многосторонних форматов.

«Американцы сейчас делают всё, чтобы присутствия Соединённых Штатов не было ни на каких переговорах, за исключением двусторонних. США же считают себя незаменимыми, исключительными и очень болезненно реагируют, когда их пытаются сделать всего лишь одной из сторон обсуждения проблемы», — утверждает политолог.

Попытка договориться

В свою очередь, Александр Князев обратил внимание на прямые контакты между представителями США и «Талибана». Информация о проведении таких встреч в пакистанском городе Кветта и столице Катара Дохе поступала этим летом. В сентябре The Associated Press сообщало о возможности проведения нового раунда переговоров. По словам Князева, США ради укрепления своих позиций в Афганистане готовы пойти на компромисс с теми, кого считают террористами.

«Сейчас ведутся прямые переговоры между представителями США и «Талибана». И одним из обсуждаемых вариантов является полное возвращение талибов во власть, утверждение правительства, сформированного талибами, при сохранении американских военных баз», — подчеркнул Князев.

Эксперт отметил, что «Талибан» не является монолитной структурой, и внутри него существуют группировки, которые против любых переговоров в США. Однако на возможность компромисса между частью талибов и американцами указывает пример лидера Исламской партии Афганистана Гульбеддина Хекматияра.

Гульбеддин Хекматияр

Reuters

© Wakil Kohsar

До 2016 года это была вторая после «Талибана» структура афганской вооружённой оппозиции. Однако в октябре 2016 года Хекматияр пошёл на переговоры с правительством Ашрафа Гани. В результате деятелю, прозванному за обстрелы афганской столицы в 1990-е «мясником Кабула», даже предложили почётный пост в правительстве страны.

«У Хекматияра тоже первым пунктом требований был вывод иностранных войск, — отмечает Александр Князев. — Однако сегодня он живёт в Кабуле, над Кабулом висят американские аэростаты и летает американская авиация, но это его никак не волнует. Это были декларации. И у талибов тоже нужно отделять публичную риторику от реальных целей».

По мнению эксперта, именно попытки сепаратно договориться с талибами и объясняют нежелание США участвовать в одном переговорном процессе с Москвой.

«Любые переговоры с участием России вынудят ставить другие задачи, которые не очень вписываются в американские планы», — отметил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.