Лимиты контроля: зачем Пентагон намерен отправить ещё тысячу солдат в Афганистан

Контингент Вооружённых сил США в Афганистане может увеличиться ещё на тысячу человек, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона, знакомых с ситуацией. Сформированная из этих военнослужащих Бригада поддержки силовых ведомств призвана укрепить низкую боеспособность афганской армии перед предстоящим наступлением на движение «Талибан»*, которое контролирует значительную часть регионов страны. О том, какие цели преследует Вашингтон в Афганистане, — в материале RT.

Американское командование готовит планы усиления своего военного контингента в Афганистане ещё на 1000 человек, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

По данным Пентагона, в настоящее время в Афганистане уже находятся 15 тыс. военнослужащих.

Отправка дополнительных сил планируется весной 2018 года в рамках широкой стратегии по усилению местных афганских силовых ведомств и армии перед новыми боевыми столкновениями с «Талибаном». Как пишет издание, глава Пентагона Джеймс Мэттис ещё не подписал распоряжение, но это решение уже пользуется поддержкой высших американских военачальников, работающих над формированием новых боевых частей в соответствии со стратегией.

Новое подразделение, по словам источников газеты, получит название «Бригада поддержки силовых ведомств».

При этом Белый дом может и не одобрить новые размещения. Несмотря на то что Дональд Трамп подписал документ о новой стратегии действий в Афганистане, он неоднократно выражал недовольство выделением для борьбы с «Талибаном» новых человеческих и финансовых ресурсов. Высокопоставленные источники в администрации сообщили изданию, что Трампа очень задело замечание индийского премьера Наредры Моди, который во время встречи в Вашингтоне в прошлом году заявил, что «никогда ни одна страна не отдавала так много, не получая ничего взамен», как США в Афганистане.

«Для Трампа слова Моди были доказательством того, что остальной мир считает, что Соединённые Штаты в Афганистане попросту обманывают», — приводит издание слова источников.

Вопрос о расходовании государственных средств в Афганистане стал предметом внимания СМИ в августе 2017 года. Тогда генеральный инспекторат Агентства США по международному развитию (USAID) сообщил, что ведомство не отчиталось, на что было потрачено 90% средств, выделенных через Целевой фонд восстановления Афганистана. С марта 2012 по апрель 2016 года USAID выделило на программы в Афганистане $1,5 млрд.

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© Mark Wilson

В 2016 году генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщил, что реализуемые в стране программы в рамках USAID на сумму $2,3 млрд «в целом не увенчались успехом». Кроме того, инспекторы не знали, как конкретно агентство реализовывало средства.

«Без них этот режим рухнет»

Осенью 2017 года генерал Джон Николсон, командующий американскими силами в Афганистане, заявил, что новые военные советники и боевые части из США помогут афганским силовикам установить контроль над 80% территории страны. На данный момент власть правительства в Кабуле распространяется приблизительно на две трети регионов Афганистана — остальные либо контролирует «Талибан», либо они находятся в статусе «оспариваемых».

Увеличение американского контингента обусловлено осознанием Вашингтоном того факта, что нынешние власти Афганистана не способны осуществлять контроль над страной, пояснил в беседе с RT начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов

«Ясно, что администрация Ашрафа Гани ещё в меньшей степени способна контролировать ситуацию в стране, чем администрация Хамида Карзая. Сам приход Гани к власти был под большим вопросом, так как у него ещё меньше сторонников, чем у Карзая, поэтому позиции движения «Талибан» в стране укрепляются, в том числе и среди тех, кто раньше не разделял его взглядов», — уточнил эксперт.

На фоне увеличения влияния «Талибана» США вынуждены принимать меры для сохранения влияния администрации президента Гани в этой стране, отметил он.

«Существует опасность того, что ситуация в этой стране начнёт развиваться по сценарию, который мы наблюдали в Ираке — захваты городов «Исламским государством»**, которые закончились взятием Мосула. То же самое может произойти и в Афганистане, предпосылки к этому есть. При определённых условиях некоторые подразделения афганской армии могут перейти на сторону талибов, и такие прецеденты уже были, пусть пока и с небольшими отрядами», — подчеркнул Кирилл Семёнов.

Без прямой поддержки Вооружённых сил США кабульские власти утратят способность руководить страной, считает профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Дружиловский.

«Американцы понимают, что без них этот режим рухнет. Насколько это поможет борьбе с «Талибаном» — очень большой вопрос. «Талибан» — это уже сеть, которая вышла за пределы Афганистана. Движение представлено и в Пакистане, и в Индии, и в Центральной Азии. Их там много, и они спаяны клановыми, идеологическими и религиозными соображениями», — отметил эксперт.

Согласно обновлённым данным Пентагона на осень 2017 года, численность американского контингента в Афганистане составляет 15,2 тыс. человек. При этом за последний год количество военнослужащих США и гражданского персонала увеличилось почти вдвое — в конце 2016 года в стране находились 8,4 тыс. американцев.

С 2001 года в Афганистане погибли 2,3 тыс. граждан Соединённых Штатов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.